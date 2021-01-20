Bê bối bỏ rơi con và nhờ người mang thai hộ chưa kết thúc, nhưng khối tài sản của Trịnh Sản đã “bốc hơi” số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, đây chưa phải là mất mát lớn nhất đối với người đẹp Hoa ngữ này!

Những ngày vừa qua, scandal "siêu to khổng lồ" của nữ diễn viên đình đám xứ Trung - Trịnh Sảng đã gây chấn động cả làng giải trí Hoa ngữ và cả những người hâm mộ cô từ khắp thế giới. Cụ thể, nữ diễn viên bị nghi ngờ đã dùng phương pháp mang thai hộ để có hai con, nhưng sau đó lại bỏ rơi con vô cùng tàn nhẫn. Vụ bê bối quá lớn này khiến cho tên tuổi của cô xuống dốc trầm trọng. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết tài sản của Trịnh Sảng đã “bốc hơi” ít nhất 30,8 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng). Đây là số tiền bị mất do vi phạm hợp đồng và phải bồi thường. Cô cũng có khả năng mất luôn căn biệt thự sang trọng 23 triệu USD (khoảng 529 tỷ đồng) vừa mới mua vì không đủ tiền để trả góp hàng tháng khi bị tẩy chay.

Trịnh Sảng có nguy cơ mất khối tài sản khổng lồ - Ảnh: Internet Chưa hết, loạt hậu quả nặng nề giáng xuống đầu Trịnh Sảng sau khi bùng nổ scandal tày trời còn phải kể đến việc phải chấm dứt hợp đồng với các nhãn hàng từng hợp tác. Trang Sina cho biết, người đẹp có khả năng phải bồi thường hợp đồng cho các nhãn hàng với số tiền lên đến hơn 4,6 triệu USD (gần 106 tỷ đồng). Tuy nhiên, những tổn thất về kinh tế chưa là gì so với việc một diễn viên hạng A bị công chúng tẩy chay, đòi "đuổi cổ" ra khỏi giới giải trí. Đây có lẽ là hậu quả nghiêm trọng và nặng nề nhất đối với một người nghệ sĩ. Khi scandal nổ ra, nhiều chương trình đã ngay lập tức từ chối người đẹp này. Bằng chứng là trước đó, Trịnh Sảng đã thông tin lịch trình của mình cho người hâm mộ. Trong đó, cô sẽ tham gia nhiều sự kiện quan trọng, tuy nhiên tất cả sự kiện này đều đã bị dừng lại.

Bị công chúng quay lưng mới là hậu quả nặng nề nhất - Ảnh: Internet Việc không xuất hiện trong các sự kiện và chương trình truyền hình cũng khiến mỹ nhân “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” mất một số tiền khổng lồ. Theo Sina, giá cát-xê của Trịnh Sảng trong show truyền hình rất cao, lên đến 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Để vượt qua khủng hoảng nghiêm trọng này, Trịnh Sảng chỉ còn cách bán bất động sản của mình. Tuy nhiên điều này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi hầu như không ai mong muốn mua lại một căn nhà mà trước đây người chủ của nó đã từng có một sự nghiệp bị tan nát. Mới đây, mạng internet còn lan truyền hình ảnh được cho là thư của Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc gửi cho các đơn vị truyền thông. Nội dung thư yêu cầu gỡ toàn bộ nội dung có liên quan đến Trịnh Sảng. Nhiều người đồn đoán về những “đứa con tinh thần” của nữ diễn viên sắp ra mắt bao gồm Tân Thiếu nữ u hồn, Tuyệt mật giả, Người tình phỉ thúy, Bất vương chi vương sẽ khó có thể công chiếu. Như vậy, chỉ tính sơ thì tài sản của Trịnh Sảng đã "không cánh mà bay" khoảng 58,4 triệu USD, tương đương khoảng hơn 1.335 tỷ đồng, chưa kể các khoản cát-xê mà cô sẽ không thể nhận khi bị tẩy chay do scandal.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-san-cua-trinh-sang-mat-bao-nhieu-sau-khi-no-ra-be-boi-nho-nguoi-mang-thai-ho-va-bo-roi-con-393986.html