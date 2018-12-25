Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Mịch lần đầu lên tiếng về cuộc sống hiện tại

Sao quốc tế 25/12/2018 16:32

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Dương Mịch lần đầu tiên chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau ly hôn: “Điều gì đã xảy ra trước đây, cho dù tệ đến đâu, nó cũng không còn quan trọng với tôi nữa”.

Cách đây không lâu, công ty đại diện của Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về việc cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Vậy là sau 4 năm gắn bó, cả hai quyết định “cho nhau lối đi riêng”, kết thúc một mối tình từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Mịch lần đầu lên tiếng về cuộc sống hiện tại - Ảnh 1
Cả hai đã chính thức ly hôn và không hề có tranh chấp trong việc giành quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo giới, cha của Lưu Khải Uy cho biết cả hai đã ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang được ông bà nội chăm sóc.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với chương trình “More than her” hậu ly hôn, Dương Mịch thẳng thắn chia sẻ: “Điều gì đã xảy ra trước đây, cho dù tệ đến đâu, nó cũng không còn quan trọng với tôi nữa”. Khi được hỏi về việc liệu sự đổ vỡ hôn nhân có làm tính cách nữ diễn viên thay đổi, cô thẳng thắn: “Tôi không thể thay đổi, tôi đang ngồi đây, tôi vẫn sẽ như thế này”.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Mịch lần đầu lên tiếng về cuộc sống hiện tại - Ảnh 2
Dương Mịch lần đầu trả lời phỏng vấn sau ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó trong một chương trình phỏng vấn khác, Dương Mịch từng tiết lộ rằng dù rất bận rộn với công việc nhưng khi trở về nhà, nữ diễn viên luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên gia đình chứ không hề bỏ bê con cái như lời đồn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Mịch lần đầu lên tiếng về cuộc sống hiện tại - Ảnh 3
Dương Mịch luôn yêu thương con gái và bảo vệ con trước báo giới - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Dương Mịch luôn đủ mạnh mẽ và tự tin vượt qua mọi sóng gió. Nữ diễn viên vẫn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp với những dự án phim ảnh riêng và cố gắng dành thời gian cho con gái trong những kỳ nghỉ.

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Sau tin chia tay thì mới đây cư dân mạng đã tìm được một câu nói trong bài phỏng vấn năm xưa của Dương Mịch khi cô cho biết quan điểm về tình cảm, gia đình của mình.

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