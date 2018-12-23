Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn: Cái kết không bất ngờ như nhiều người tưởng

Tuy nhiên với nhiều người, cái kết này không quá bất ngờ bởi suốt 4 năm chung sống, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vướng phải vô số tin đồn rạn nứt tình cảm. Sau khi “về chung một nhà”, những hình ảnh hạnh phúc của Dương Mịch – Lưu Khải Uy bỗng trở nên xa vời với công chúng. Thay vào đó là những tin đồn ngoại tình “ông ăn chả, bà ăn nem”, bất hòa với gia đình chồng, bỏ rơi con cái…

Ngày 22/12, công ty Gia Hành – đại diện cho Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ đưa ra thông báo chính thức về việc cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Thông tin này khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng đau lòng và tiếc nuối cho một chuyện tình từng đẹp như mơ của cả hai.

Dương Mịch từng dính tin đồn ngoại tình với nam diễn viên Lý Dịch Phong khi đóng chung 2 tác phẩm điện ảnh là “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” và “Phanh Nhiên Tinh Động”. Những hình ảnh thân thiết của cả hai ở phim trường được Phong Hành Studio đăng tải làm dấy lên nghi vấn cặp đôi lén lút hẹn hò. Thậm chí còn có tin đồn nữ diễn viên từng phá thai với Lý Dịch Phong. Sau đó, cả Lý Dịch Phong và Dương Mịch đều lên tiếng phủ nhận.

Dương Mịch dính tin đồn ngoại tình với bạn diễn Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Trong khi đó, ông xã Lưu Khải Uy lại dính scandal “đọc kịch bản đêm” cùng bạn diễn Vương Âu. Phong Hành Studio từng tung loạt ảnh Lưu Khải Uy vào phòng bạn diễn Vương Âu suốt 4 tiếng đồng hồ giữa đêm khuya. Sau khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội, Lưu Khải Uy lấy lý do là cả hai cùng nhau khớp kịch bản nhưng chẳng mấy ai tin lời giải thích này.

Scandal 'đọc kịch bản đêm' của Lưu Khải Uy từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn phát hiện cả hai không hề đeo nhẫn cưới suốt một thời gian dài.

Dương Mịch chạy theo sự nghiệp, bỏ mặc con cái

Dương Mịch từng bị nhiều người chỉ trích vì quá tham vọng khi bỏ mặc con cái để chạy theo sự nghiệp. Trong suốt nhiều năm qua, người hâm mộ thường chứng kiến hình ảnh Lưu Khải Uy một mình chăm sóc, đưa con gái Tiểu Gạo Nếp đi học. Những khoảnh khắc Dương Mịch ở bên con gái vô cùng hiếm hoi vì cô quá bận rộn.

Theo tiết lộ của một nguồn tin, một năm Dương Mịch chỉ ở bên con gái không đến 10 ngày. Những ngày lễ tết quan trọng, nữ diễn viên cũng ở phim trường, không về thăm con.

Dương Mịch rất ít khi về thăm con vì bận rộn với công việc - Ảnh: Internet

Mâu thuẫn với bố mẹ chồng

Sau khi sinh con, Dương Mịch đã để con gái vừa tròn 5 tháng tuổi lại Hồng Kông cho ông bà nội chăm sóc để có thể đóng phim, phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, Dương Mịch còn mua nhà riêng tại Hồng Kông để mỗi lần về thăm con sẽ qua đó ở chứ không ở nhà bố mẹ chồng.

Gia đình Lưu Khải Uy vốn là danh gia vọng tộc, thường xuyên tụ họp nhưng Dương Mịch chẳng mấy khi có mặt. Chính điều này đã khiến bố mẹ Lưu Khải Uy không “vừa mắt” với cô con dâu chỉ biết diễn xuất mà bỏ mặc con cái, gia đình chồng.

Dương Mịch dính tin đồn 'cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt' với bố mẹ chồng - Ảnh: Internet

Tin đồn cặp đôi đã ly hôn từ 2 năm trước

Tháng 9 vừa qua, một người bạn của Lưu Khải Uy bất ngờ tiết lộ cặp đôi đã ly hôn từ 2 năm trước. Cụ thể, người này đã đăng tải bức ảnh chụp cùng với Lưu Khải Uy lên trang cá nhân và một cư dân mạng đã để lại bình luận với nội dung: “Vợ của Lưu Khải Uy mới được gọi là đại mỹ nhân, có cả sắc lẫn vóc, đã vậy còn là minh tinh hot của mạng xã hội”. Ngay sau đó, người bạn của Lưu Khải Uy đã có lời đáp trả gây sốc: “Đã là vợ cũ rồi nhé, cả hai ly hôn 2 năm trước rồi”.

Hình ảnh được người bạn của Lưu Khải Uy đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Phát ngôn gây sốc tiết lộ Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã ly hôn từ lâu - Ảnh: Internet

Sau đó, phía Lưu Khải Uy phủ nhận quen biết với người bạn này nhưng bản thân nam diễn viên lại không hề lên tiếng đính chính tin đồn ly hôn với Dương Mịch.

Nhìn lại những năm tháng cặp đôi ở bên nhau, người ta chợt nhận ra sự tan vỡ đã được báo trước. Có lẽ cả hai đã là “người dưng nước lã” từ lâu, chỉ là chờ thời điểm thích hợp để công bố mà thôi.