Sau bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng đã 'trở lại và sang chảnh hơn xưa' trong loạt ảnh quảng cáo mới nhất

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ở ẩn, Phạm Băng Băng đã chính thức trở lại làng giải trí với loạt ảnh quảng cáo không thể sang chảnh hơn. Được biết, nữ diễn viên đang làm người mẫu đại diện cho một thương hiệu mắt kính nổi tiếng. Mới đây, thương hiệu này đã tung ra loạt ảnh và video quảng cáo của Phạm Băng Băng. Có thể thấy, nàng “Kim Tỏa” của chúng ta vẫn xinh đẹp bất chấp mọi thị phi.

Sau khi vướng vào scandal trốn thuế gây chấn động làng giải trí , mọi hoạt động của Phạm Băng Băng đều bị “đóng băng”, nữ diễn viên rút khỏi những dự án phim ảnh , hủy bỏ hợp đồng quảng cáo, tránh xuất hiện tại các sự kiện… Nhiều người tin rằng sự nghiệp của người đẹp “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” đã tiêu tan, khó có thể vực dậy khi hình ảnh của cô trong mắt công chúng đang dần xấu đi.

Màn trở lại của Phạm Băng Băng đã khơi dậy một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Người hâm mộ của nữ diễn viên thì tỏ ra vô cùng vui mừng khi thần tượng đã vượt qua sóng gió, trong khi đó netizen xứ Trung lại chẳng vui vẻ gì, họ cho rằng hành động trốn thuế của nữ minh tinh là không thể tha thứ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng xứ Trung:

- “Cảm thấy thoát tội quá dễ dàng. Đóng thuế xong rồi trở lại ngành giải trí kiếm tiền, bù cho số tiền phải đóng phạt trước đó phải không?”

- “Dù thế nào cũng chúc mừng Phạm Gia. Chị đã vất vả rồi, quay lại showbiz rồi lấy chồng thôi là ổn”.

- “Vẫn còn mặt dày để trở lại showbiz sao? Tôi sẽ không mua hàng do cô ta đại diện đâu, như vậy sẽ ủng hộ việc trốn thuế mất”.

- “Trở lại thì trở lại thôi. Quan trọng có được danh tiếng như xưa không hãy nói”.

- “Người ta đã đóng thuế đầy đủ rồi, mấy người không muốn cho cô ấy đường sống sao? Đừng quá khắt khe như vậy nữa”.

Màn trở lại của nữ diễn viên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Trở lại với loạt ảnh quảng cáo đầy ấn tượng này có lẽ chỉ là bước đầu để Phạm Băng Băng khẳng định vị thế của mình trong Cbiz và dự là mỹ nhân họ Phạm sẽ còn nhiều hoạt động khác trong năm 2019.