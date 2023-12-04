Sao nam công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận, hành động 'đáng ngờ' khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thực sự

Sao quốc tế 04/12/2023 16:02

Mới đây, một sao nam kém 3 tuổi đã làm điều đặc biệt cho Đàm Tùng Vận, nhân dịp cô ra mắt phim mới. Qua đó, mối quan hệ của cả hai cũng được netizen đưa ra bàn tán.

Sao nam được nhắc đến là Trịnh Nghiệp Thành. Nam diễn viên gây chú ý khi mua vé 2 rạp phim Tạm Biệt, Lý Khả Lạc để ủng hộ Đàm Tùng Vận. Hành động này nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ cư dân mạng.

Sao nam công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận, hành động 'đáng ngờ' khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thực sự - Ảnh 1

Khán giả dành nhiều lời khen cho sự tinh tế đến từ Trịnh Nghiệp Thành, cũng như sự quảng giao rộng của Đàm Tùng Vận. Mối quan hệ thân thiết bây giờ mới kể của cặp đôi cũng khiến người người ngưỡng mộ.

Sao nam công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận, hành động 'đáng ngờ' khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thực sự - Ảnh 2

Bên cạnh đó, có người dự đoán, động thái của Trịnh Nghiệp Thành là “hint” đánh dấu màn hợp tác của cả hai, nhưng đây chỉ là suy đoán, phía nam diễn viên chưa lên tiếng xác nhận. Mỹ nam này vốn có duyên nợ với Đàm Tùng Vận, cả hai được đồn đoán nên duyên trong dự án Thục Cẩm Nhân Gia. Dù chưa có thêm nhiều thông tin về dự án, song cặp đôi đã được kỳ vọng sẽ có màn hợp tác đáng nhớ. Thậm chí, nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức "lên thuyền" vì cả 2 được nhận xét là quá xứng đôi. 

Trịnh Nghiệp Thành sinh năm 1993 tại Cát Lâm, các fan thường gọi anh là Đại Thành. Từ nhỏ anh đã đam mê bộ môn kinh kịch. 10 tuổi, Đại Thành thi vào trường Trung học Hí khúc Thượng Hải và bắt đầu rời khỏi gia đình đến Thượng Hải để học tập.

Năm 2010, Trịnh Nghiệp Thành đậu Học viện Hí kịch Trung Quốc ở Bắc Kinh, lớp võ sinh, chuyên ngành biểu diễn kinh kịch. Trên mạng có không ít clip quay cảnh Nghiệp Thành hát kinh kịch, múa quạt, múa thương, múa kiếm vô cùng nhuần nhuyễn.

Đặc biệt, Trịnh Nghiệp Thành là diễn viên trẻ hiếm hoi được xếp cùng với các tiền bối Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn… về khoản võ thuật và múa kiếm. Anh có khả năng xoay kiếm điêu luyện. Thực tế Đại Thành có khả năng xoay mọi thứ anh cầm trong tay, kể cả các bạn diễn nữ.

Sao nam công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận, hành động 'đáng ngờ' khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thực sự - Ảnh 3

Nói thêm về Tạm Biệt Lý Khả Nhạc, đây là bộ phim tình cảm gia đình, xoay quanh cô bé Lý Yên, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật.

Sao nam công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận, hành động 'đáng ngờ' khiến cư dân mạng tò mò về mối quan hệ thực sự - Ảnh 4

Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Yên lại quyết định từ bỏ việc điều trị, điều này khiến Lý Yên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Yên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc.

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