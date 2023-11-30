Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới

Sao quốc tế 30/11/2023 10:11

Tham gia buổi tuyên truyền phim điện ảnh "Tạm Biệt, Lý Khả Lạc" mới đây, nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của Đàm Tùng Vận thu hút được vô số sự quan tâm và lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Có mặt tại buổi tuyên truyền phim mới, Đàm Tùng Vận 1 lần nữa chứng minh danh xưng "nữ thần học đường" của mình không phải là "hữu danh vô thực". 

Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới - Ảnh 1

Nữ diễn viên ghi điểm bởi trang phục đơn giản nhưng trẻ trung, khéo léo kết hợp với phụ kiện như thắt lưng bản nhỏ, mũ nồi... làm nổi bật nét nhí nhảnh, tinh nghịch của cô nàng. Ở tuổi 33, gương mặt bầu bĩnh ít trang điểm của Đàm Tùng Vận được đánh giá cao vì toát lên nét thanh xuân - vườn trường. 

Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới - Ảnh 2

Trong trailer Tạm biệt Lý Khả Lạc, diện mạo trẻ trung ngoài sức tưởng tượng của Đàm Tùng Vận được khán giả chú ý. Trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 cùng kiểu tóc ngắn quen thuộc, Đàm Tùng Vận trông còn giống học sinh hơn cả các bạn diễn trẻ trong phim. Khán giả đều gật gù đồng ý, cho rằng dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Đàm Tùng Vận là nữ thần thanh xuân đỉnh nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới - Ảnh 3Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới - Ảnh 4

Dự án lần này là bộ phim tình cảm gia đình, xoay quanh cô bé Lý Nghiên, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật. Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Nghiên lại quyết định từ bỏ việc điều trị, điều này khiến Lý Nghiên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Nghiên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc. 

Đàm Tùng Vận chứng minh danh xưng 'nữ thần thanh xuân' không phải 'hữu danh vô thực', trẻ trung bất chấp tuổi tác trong dự án phim mới - Ảnh 5

Cũng trong buổi tuyên truyền cho phim mới, Đàm Tùng Vận đã thừa nhận không phải ngẫu nhiên mà cô góp mặt trong dự án này và cô cũng tin chắc rằng những người bạn của cô sẽ hiểu cho nỗi lòng của mình. "Bạn bè của tôi đến xem bộ phim này, tôi rất vui. Vì họ biết điều tôi lo lắng là gì, điều tôi do dự là gì và cuối cùng vì sao muốn nhận phim... Không chỉ là nhân vật trong phim, mà bộ phim cũng đã chữa lành cho tôi", nàng tiểu hoa đán chia sẻ. 

Tạm Biệt, Lý Khả Lạc sẽ chính thức công chiếu vào ngày 1/12/2023 tới đây, tại các cụm rạp Trung Quốc. 

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