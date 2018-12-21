Rò rỉ loạt ảnh cưới đẹp như ‘mỹ nhân ngư’ của Chung Hân Đồng khiến ai nấy đều trầm trồ

Hôm qua (20/12), đám cưới của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc đã chính thức diễn ra tại Hồng Kông, với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong Cbiz như: chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Hoàng - Dương Thụ Thành, con gái tài phiệt casino nổi tiếng Hà Siêu Liên, Thái Trác Nghiên, Dương Thừa Lâm, Dung Tổ Nhi, Trịnh Hy Di...

Hôn lễ được tổ chức trong không gian ấm cúng, tràn ngập hoa tươi vô cùng lãng mạn. Trước đó, cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới chụp dưới nước tại Mexico. Theo chia sẻ của Chung Hân Đồng, vì nhiệt độ dưới nước quá thấp nên cả hai không chụp được nhiều ảnh như dự kiến.

Một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới bị rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Weibo

Dù vậy, loạt ảnh cưới của cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi. Nhiều người nhận xét Chung Hân Đồng chẳng khác gì một “mỹ nhân ngư” ngoài đời thật.

Được biết, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào ngày 16/12. Người hâm mộ không khỏi vui mừng vì sau 10 năm sóng gió, cuối cùng Chung Hân Đồng đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình.