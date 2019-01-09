Rò rỉ hình ảnh siêu âm song thai của Đường Yên, vợ chồng La Tấn chuẩn bị đón 2 thành viên mới?

Thời gian gần đây, Đường Yên thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng thùng thình che đi vòng 2 và thân hình lên cân thấy rõ. Ngay cả khi kiểm tra an ninh ở sân bay, nữ diễn viên cũng nhất quyết không cởi áo khoác bên ngoài. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn bà xã La Tấn đang mang thai và cả hai có thể sẽ đón thành viên mới trong năm 2019.

Đường Yên thường xuyên diện trang phục rộng - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên không cởi áo khoác ngay cả khi kiểm tra an ninh ở sân bay - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền 1 bức ảnh được cho là kết quả siêu âm của nữ diễn viên. Nguồn tin này còn tiết lộ, Đường Yên đã mang song thai được 4 tháng. Mặc dù vậy, phía vợ chồng Đường Yên – La Tấn vẫn đang giữ im lặng trước những thông tin này.