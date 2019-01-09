Rò rỉ hình ảnh siêu âm song thai của Đường Yên, vợ chồng La Tấn chuẩn bị đón 2 thành viên mới?

Từ sau khi kết hôn, người hâm mộ luôn mong chờ “tin vui” từ vợ chồng Đường Yên – La Tấn nhưng cả hai đều im lặng, không lên tiếng xác nhận dù có nhiều tin đồn cho rằng cả hai đang chờ đón con đầu lòng.
- Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ
- Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng
Thời gian gần đây, Đường Yên thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng thùng thình che đi vòng 2 và thân hình lên cân thấy rõ. Ngay cả khi kiểm tra an ninh ở sân bay, nữ diễn viên cũng nhất quyết không cởi áo khoác bên ngoài. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn bà xã La Tấn đang mang thai và cả hai có thể sẽ đón thành viên mới trong năm 2019.
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền 1 bức ảnh được cho là kết quả siêu âm của nữ diễn viên. Nguồn tin này còn tiết lộ, Đường Yên đã mang song thai được 4 tháng. Mặc dù vậy, phía vợ chồng Đường Yên – La Tấn vẫn đang giữ im lặng trước những thông tin này.
Trong khi đó, người hâm mộ của cặp đôi đang mong chờ cả hai lên tiếng xác nhận, đồng thời bày tỏ hy vọng nữ diễn viên có thể gác lại công việc để an tâm dưỡng thai.
Thế nhưng khi nhìn kĩ bức ảnh siêu âm này thì có thể nhận ra đây chính là hàng giả, thậm chí nó đã từng được sử dụng cho cả Lưu Đào và Tôn Lệ. Người chỉnh sửa bức ảnh này đã thay tên Đường Yên và làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên mang song thai.
Mặc dù bức ảnh siêu âm này là giả nhưng cộng động mạng vẫn bán tín bán nghi trước thông tin Đường Yên đang mang thai và chờ đợi phía công ty của cả hai lên tiếng chính thức.