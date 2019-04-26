Quách Bích Đình vô tình để lộ vòng 2 lớn bất thường, rộ nghi vấn vội kết hôn vì đã mang thai

Những hình ảnh mới đây của Quách Bích Đình khiến nhiều người cho rằng cô vội vã nhận lời cầu hôn của Hướng Tả - con trai trùm giải trí Hong Kong vì đã mang thai.

Tháng 3/2018, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Hướng Tả đã chính thức cầu hôn nữ diễn viên Quách Bích Đình chỉ sau 1 năm hẹn hò. Thời điểm đó, người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì mối quan hệ của cả hai tiến triển quá nhanh. Được biết, Hướng Tả và Quách Bích Đình phải lòng nhau sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm ngoái. Hướng Tả đã chính thức cầu hôn Quách Bích Đình - Ảnh: Internet Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Hướng Tả và Quách Bích Đình đang cùng nhau chụp một bộ ảnh nghệ thuật. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật dành cho nhau, Quách Bích Đình liên tục mỉm cười ngọt ngào trước ống kính rồi dựa khẽ vào vai chồng sắp cưới.

Cả hai được bắt gặp đang thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là vòng 2 lớn bất thường của Quách Bích Đình. Trong một bức ảnh người hâm mộ chụp được, phần bụng của nữ diễn viên khá nhô lên, dáng đi của cô cũng được cho là giống phụ nữ mang thai.

Vòng 2 gây chú ý của Quách Bích Đình - Ảnh: Internet Trước đó vài ngày, khi tham gia sự kiện cùng với Hướng Tả, Quách Bích Đình diện một chiếc váy vô cùng thướt tha và liên tục dùng tay che bụng. Trong khi đó, Hướng Tả tỏ ra vô cùng ân cần với vợ tương lai, thường xuyên nắm tay dìu đỡ nữ diễn viên. Nữ diễn viên liên tục lấy tay che bụng khi dự một sự kiện - Ảnh: Internet Trước những hình ảnh này, nhiều người cho rằng Quách Bích Đình đang mang thai và đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô và Hướng Tả lại đẩy nhanh tốc độ mối quan hệ tình cảm đến vậy. Hiện tại, phóng viên đã liên lạc với phía đại diện của cặp đôi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quach-bich-dinh-vo-tinh-de-lo-vong-2-lon-bat-thuong-ro-nghi-van-voi-ket-hon-vi-da-mang-thai-323054.html