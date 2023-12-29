Phim của Trương Nhược Quân gây ngỡ ngàng khi mở điểm douban 8.0, điều mà khó 'đỉnh lưu' nào đạt được

Mới đây, bộ phim truyền hình Minh Long Thiếu Niên của Trương Nhược Quân đã mở điểm douban 8.0, với hơn 23.000 lượt đánh giá. Ngoài mở điểm douban cao hơn kỳ vọng, bộ phim còn phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku. Được biết, đây là phim thuộc đề tài hiện đại, được remake từ "Dragon Zakura" (2005) của Nhật Bản, chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên. Phim kể về việc nam chính Lôi Minh - giáo viên tiếng Anh cố gắng giúp các học sinh của lớp "cá biệt" số 11 có thể tốt nghiệp, phát triển thành người tốt hơn. Dự án quy tụ dàn cast toàn sao như Trương Nhược Quân, Hoàng Nghiêu, Vương Thương, Từ Nhược Hàm, Lý Minh Đức,...

Bộ phim truyền hình Minh Long Thiếu Niên của Trương Nhược Quân đã mở điểm douban 8.0

Bộ phim còn phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku.

Minh Long Thiếu Niên được remake từ "Dragon Zakura" (2005) của Nhật Bản.

Có thể nói, tại làng giải trí Hoa ngữ, điểm douban chính là căn cứ để đánh giá độ ăn khách, chất lượng của một sản phẩm phim ảnh, bao gồm cả điện ảnh và truyền hình. Hiện tại trên các trang mạng xã hội, netizen cho rằng 8.0 điểm là phù hợp với chất lượng của bộ phim, đồng thời gửi nhiều lời khen đến ê-kíp phim. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ 8.0 còn quá thấp so với một bộ phim rất hay này.