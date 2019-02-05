Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình

Sao quốc tế 05/02/2019 16:14

Đường Yên, Trần Nghiên Hy, Tưởng Hân và Hàn Tuyết đều là những ngôi sao tuổi Hợi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng cuộc đời mỗi người là một ngã rẽ riêng, chẳng ai giống ai.

Bước chân vào làng giải trí đầy rẫy những thị phi và những mối tình chóng vánh, những mỹ nhân Cbiz này cũng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có được chỗ đứng trong showbiz.

Đường Yên

Đường Yên là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, cô là một trong “Tứ tiểu Hoa đán” năm 2015 của Cbiz. Nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3″, “Bên Nhau Trọn Đời”, “Thiên Kim Nữ Tặc”, “Hoạt Sắc Sinh Hương”… Mặc dù khả năng diễn xuất của cô luôn là đề tài tranh cãi của cộng đồng mạng nhưng Đường Yên vẫn là ngôi sao vô cùng nổi tiếng, cô nhận được không ít những giải thưởng danh giá về lĩnh vực phim ảnh.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 1
Đường Yên đang là ngôi sao hạng A của Cbiz - Ảnh: Internet

Đường Yên từng có thời gian dài hẹn hò cùng nam diễn viên Khưu Trạch nhưng cuối cùng lại “đường ai nấy đi”. Mối tình này đã để lại nhiều tổn thương trong cô và mãi đến sau này, Đường Yên mới tìm được người đàn ông hiểu mình – nam diễn viên La Tấn.

Cuối năm 2018, Đường Yên – La Tấn tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của công chúng. Theo một nguồn tin, hiện tại cặp vợ chồng son này đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 2
Cặp đôi Đường Yên và La Tấn trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Trần Nghiên Hy

Là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan, Trần Nghiên Hy đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả qua các vai diễn trong những bộ phim điện ảnh như “Hear me”, “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi”… Trần Nghiên Hy đã 2 lần nhận được giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Kim Mã, chứng minh thực lực “không phải dạng vừa” của 1 diễn viên trẻ.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 3
Trần Nghiên Hy là một diễn viên có thực lực - Ảnh: Internet

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn có mối tình ngọt ngào với Trần Hiểu. Cả hai cũng đã kết hôn và có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Hiện tại, cặp đôi “Thần Điêu Đại Hiệp” vẫn đang rất hạnh phúc, thậm chí có nguồn tin cả hai sắp có “tin vui” lần 2.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 4
Hiện tại, nữ diễn viên đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Tưởng Hân

Tưởng Hân bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ, cô bắt đầu tham gia quay phim khi mới 8 tuổi. Những vai diễn của Tưởng Hân luôn được khán giả yêu thích, cô cũng giành được nhiều giải thưởng uy tín với những vai diễn trong các bộ phim như “Thiên Long Bát Bộ”, “Bảy Nàng Tiên”, “Hoa Tư Dẫn”, “Hoan Lạc Tụng”, “Chân Hoàn Truyện”…

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 5
Tưởng Hân thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên lại lận đận - Ảnh: Internet

Tuy sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. người đẹp họ Tưởng từng hẹn hò với nam diễn viên Diệp Tổ Tân, cả hai có dự định kết hôn nhưng cuối cùng lại chia tay chỉ sau 1 năm hẹn hò khiến ai nấy đều tiếc nuối. Giờ đây, Tưởng Hân vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 6
Hiện tại, cô vẫn đang độc thân - Ảnh: Internet

Hàn Tuyết

Hàn Tuyết là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp “băng thanh ngọc khiết” và khả năng diễn xuất tự nhiên. Cô là cái tên được nhiều nhà sản xuất chú ý và mời tham gia hàng loạt bộ phim như “Bắc Nam Một Nhà“, “Cánh Bướm Giận Dữ”, “Diệp Vấn”, “Túy Linh Lung”… Bên cạnh đó, cô còn thành công khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, chế tác điện ảnh.

Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 7
Hàn Tuyết luôn nói không với scandal khi bước chân vào làng giải trí - Ảnh: Internet
Những mỹ nhân tuổi Hợi của Cbiz: Người đã yên bề gia thất, kẻ vẫn mãi lẻ bóng một mình - Ảnh 8
Nữ diễn viên rất kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: Internet

Về chuyện tình cảm, Hàn Tuyết từng tuyên bố không yêu người cùng ngành giải trí. Nữ diễn viên từng dính vào tin đồn bí mật kết hôn với doanh nhân Vạn Sơn và đã sinh con nhưng cho đến nay, Hàn Tuyết vẫn chưa một lần lên tiếng về vấn đề này.

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Những hình ảnh hậu trường đẹp xuất sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện tại đêm Xuân Vãn (Gala chào xuân) năm 2019 khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

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Từ khóa:   mỹ nhân tuổi Hợi

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