Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh

Sao quốc tế 11/12/2023 14:22

Vẻ bề ngoài của Thư Kỳ được khen nức nở khi đứng cạnh đàn em Ngu Thư Hân.

Ngày 10/12, Thư Kỳ, Ngu Thư Hân, Cát Ưu, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cùng đoàn phim Phi Thành Vật Nhiễu 3 tổ chức họp báo ra mắt tác phẩm. Khoảnh khắc chung khung ảnh hiếm hoi của hai nữ diễn viên chính là Thư Kỳ (47 tuổi) và Ngu Thư Hân (27 tuổi) đã và đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, Thư Kỳ diện một bộ vest màu xanh huỳnh quang, bên trong là áo vest trắng đơn giản, để tóc dài buông xuống vai, tổng thể trang điểm đơn giản và tươi tắn.

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 1
Thư Kỳ, Ngu Thư Hân, Cát Ưu, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cùng đoàn phim Phi Thành Vật Nhiễu 3 tổ chức họp báo ra mắt tác phẩm.
Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 2
Khoảnh khắc chung khung ảnh hiếm hoi của hai nữ diễn viên chính là Thư Kỳ (47 tuổi) và Ngu Thư Hân (27 tuổi) đã và đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 3
Thư Kỳ diện một bộ vest màu xanh huỳnh quang, bên trong là áo vest trắng đơn giản.
Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 4
Cô để tóc dài buông xuống vai, tổng thể trang điểm đơn giản và tươi tắn.

Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm của Thư Kỳ thì Ngu Thư Hân lại có phong cách hoàn toàn khác. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy xẻ cao màu hồng, trang điểm đậm và bộ móng tay lấp lánh. Hơn nữa, thiết kế eo vừa phải của chiếc váy còn tôn lên ưu điểm hình thể của Ngô Thư Hân.

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 5
Ngu Thư Hân xuất hiện trong bộ váy xẻ cao màu hồng, trang điểm đậm và bộ móng tay lấp lánh.
Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 6
Thiết kế eo vừa phải của chiếc váy còn tôn lên ưu điểm hình thể của Ngô Thư Hân.

Dù diện trang phục có phần đơn giản hơn đàn em kém 20 tuổi, thế nhưng nhan sắc Thư Kỳ vẫn nổi bần bật. Trước ống kính cô chỉ nở một nụ cười thân thiện, dịu dàng và lãnh đạm, đoan trang và tao nhã nhưng khiến ai nấy cũng phải suýt xoa khi ngắm nhìn. Đứng cạnh Ngu Thư Hân, từ khuôn mặt đến dáng người đều không thể nhìn ra khoảng cách tuổi tác.

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 7
Dù diện trang phục có phần đơn giản hơn đàn em kém 20 tuổi, thế nhưng nhan sắc Thư Kỳ vẫn nổi bần bật.

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 8

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 9

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 10

Bên cạnh những lời khen nức nở dành cho Thư Kỳ, cộng đồng mạng cũng đang tích cực 'bình phẩm' về những điệu bộ 'làm lố', bước đi 'õng ẹo', giọng nói điệu đà, cười đùa thiếu chừng mực của Ngu Thư Hân. Ngoài ra, cô nàng còn có những biểu cảm được đánh giá là hồn nhiên quá mức, khiến cả đoàn phim không thoải mái. 

Nhan sắc Thư Kỳ khiến đàn em kém 20 tuổi phải 'lu mờ' khi đứng cạnh - Ảnh 11
Ngu Thư Hân còn có những biểu cảm được đánh giá là hồn nhiên quá mức, khiến cả đoàn phim không thoải mái. 

Thư Kỳ sinh năm 1976. Cô từng thắng giải Nữ diễn viên mới zuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Tượng 1997 với phim Sắc tình nam nữ. Với phim Three Times, cô được xướng tên Nữ diễn viên chính xuất sắc trong đêm trao giải Kim Mã 2005. Hiện tại, Thư Kỳ không còn đóng phim thường xuyên nhưng cô vẫn là một cái tên có ảnh hưởng trong giới thời trang. Nữ diễn viên là người đại diện toàn cầu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng và thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang của Trung Quốc. 

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Ngu Thư Hân đang trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung. Nữ diễn viên Thương Lan Quyết bị chỉ trích vì loạt hành động khoa trương tại họp báo phim Phi Thành Vật Nhiễu 3.

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