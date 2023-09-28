Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người

Sao quốc tế 28/09/2023 15:51

Tạo hình cổ trang mới đây của Nhậm Mẫn đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tại buổi quay show tạp kỹ ''Bữa Ăn Ngàn Năm'', sự xuất hiện của Nhậm Mẫn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cụ thể, nhan sắc của cô nàng đã có phần thăng hạng so với thời điểm hợp tác với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Có thể thấy, nàng tiểu hoa đã giảm cân, chăm chút lại cho thân hình để có thể 'lột xác' được như thế. Màn lội ngược dòng về nhan sắc này cũng giúp cho tạo hình cổ trang của cô nàng thành công mỹ mãn và nhận được vô vàn lời khen từ netizen về sự nỗ lực này.

Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 1
Tại buổi quay show tạp kỹ ''Bữa Ăn Ngàn Năm'', sự xuất hiện của Nhậm Mẫn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm.
Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 2
Nhan sắc của cô nàng đã có phần thăng hạng so với thời điểm hợp tác với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao.
Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 3
Nàng tiểu hoa đã giảm cân, chăm chút lại cho thân hình để có thể 'lột xác' được như thế.

Nhậm Mẫn là nữ diễn viên Trung Quốc sinh năm 1999. Cô nàng đã góp mặt trong nhiều tác phẩm, nổi bật nhất phải kể đến vai nữ chính Dịch Dao trong "Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông và vai nữ phụ Huy Nhu trong "Thanh Bình Nhạc".

Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 4
Nhậm Mẫn là nữ diễn viên Trung Quốc sinh năm 1999.

Dù chưa từng được góp mặt trong bảng xếp hạng các nữ diễn viên có nhan sắc đẹp nhất, song nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình đáng yêu và mong manh. Tuy nhiên, trong màn hợp tác với Tiêu Chiến ở Ngọc Cốt Dao, nữ diễn viên Nhậm Mẫn từng khiến khán giả vô cùng thất vọng từ ngoại hình đến khí chất khi thủ vai Chu Nhan. Hình tượng mỹ nhân khiến Thời Ảnh yêu mãi không quên lại gây "vỡ mộng" trên màn ảnh vì nét kém sắc, dáng vẻ thô kệch của Nhậm Mẫn. Ngoài ra, việc cô làm video đổ lỗi cho tổ hóa trang của Ngọc Cốt Dao càng khiến khán giả cảm thấy thất vọng. Hi vọng, với tạo hình lần này, cô nàng sẽ để lại nhiều dấu ấn tượng và đạt nhiều thành công trong tương lai.

Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 5
 Nữ diễn viên Nhậm Mẫn khiến khán giả vô cùng thất vọng từ ngoại hình đến khí chất trong vai Chu Nhan ở Ngọc Cốt Dao.
Nhậm Mẫn tái xuất với tạo hình cổ trang đẹp nao nức lòng người - Ảnh 6
Cô còn làm video đổ lỗi cho tổ hóa trang của Ngọc Cốt Dao càng khiến khán giả cảm thấy thất vọng.
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