Nhậm Mẫn nhận cái kết ê chề trước 'hồng y mỹ nhân' khi đụng độ trang phục

Tạo hình của nữ diễn viên Ngọc Cốt Dao luôn là đề tài bàn tán.

Chỉ vừa mới thoát được cảnh bị so sánh với nữ phụ Vương Sở Nhiên chưa lâu, Nhậm Mẫn tiếp tục gặp "kiếp nạn" thứ hai trước "hồng y mỹ nhân" Bành Tiểu Nhiễm, và thêm một lần nữa cô lại nhận về cái kết đắng. Nữ chính Ngọc Cốt Dao đang nhận về nhiều tranh cãi. Đáng nói, dù phim đã đi gần hết chặng đường nhưng nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể "cảm" được nhan sắc của nữ chính Nhậm Mẫn, tới độ netizen còn dùng biệt danh "Trư Nhan" (đồng âm với tên nữ chính Chu Nhan - Nhậm Mẫn đóng trong phim) để gọi cô.

Nữ diễn viên bất ngờ bị chính đạo diễn Ngọc Cốt Dao hại. Nhắc đến hồng y, có thể nói màu sắc này gắn liền sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tham gia đóng phim, Bành Tiểu Nhiễm lại im ắng. Nữ diễn viên không tham gia bất kỳ sản phẩm nào. Mãi tới năm 2021, cô nàng mới chính thức xác nhận góp mặt trong ba dự án phim Lý tưởng chiếu rọi Trung Quốc, Bách luyện thành cương. Một phần cũng nhờ đạo diễn phim Đông Cung đã quá xuất sắc khai thác được vẻ đẹp của Bành Tiểu Nhiễm. Trái lại, mới đây đoạn video khiến khán giả, đặc biệt là fan của Ngọc Cốt Dao, phẫn nộ và thất vọng. Nhiều người cho rằng EQ của Nhậm Mẫn quá kém, giờ còn làm clip công khai "giẫm đạp" công sức đoàn phim. Vốn dĩ tạo hình Chu Nhan tệ hại là vì Nhậm Mẫn không quản nổi cân nặng, khiến gương mặt lẫn thân hình không hợp với cổ trang chứ không hoàn toàn do lỗi của ekip.

Nữ diễn viên cho rằng cô lên hình không đẹp là lỗi do ekip make up. Khi đề cập phim, cô nàng nói "Trong bộ phim Truy Quang Giả đang phát sóng gần đây, gần như em không đánh phấn nền", thế nhưng Truy Quang Giả do La Vân Hi và Ngô Thiến đóng chính. Hiện tại cô đang gánh chịu làn sóng chỉ trích vô cùng lớn. Thậm chí, Nhậm Mẫn đọc sai tên phim mình đóng.

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị chê phi lý vì những tình tiết này Dù lập không ít thành tích nhưng phim "Ngọc cốt dao" do Tiêu Chiến đóng chính có quá nhiều tình tiết phi lí gây tranh cãi lớn.

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