Là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, thông tin vợ chồng Đặng Siêu và Tôn Lệ ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Sau 9 năm kết hôn, Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Cbiz và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cả hai liên tục dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.

Đặng Siêu và Tôn Lệ là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, netizen xứ Trung đang vô cùng hoang mang trước thông tin Đặng Siêu - Tôn Lệ rạn nứt tình cảm và chuẩn bị ly hôn. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc Đặng Siêu không gửi lời chúc mừng sinh nhật bà xã trên Weibo - điều mà nam diễn viên vẫn làm mỗi năm.

Mỗi năm Đặng Siêu đều gửi lời chúc cho bà xã nhưng năm nay thì không - Ảnh: Internet

Chưa hết, một số blogger còn tiết lộ việc Đặng Siêu lén lút ngoại tình, phản bội Tôn Lệ. Ngoài ra, những nguồn tin này liên tục đăng bài úp mở về mối quan hệ thực sự của cặp đôi như: “Cặp vợ chồng có tên 2 chữ trong showbiz giờ đây chỉ là hữu danh vô thực, ‘đồng sàng dị mộng’, các bạn có hiểu ý tôi là gì không?”.

Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền tin đồn cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng chưa công khai khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Một tài khoản blogger ám chỉ cặp đôi Đặng Siêu và Tôn Lệ trục trặc tình cảm - Ảnh: Internet

Đối diện với những ồn ào không hay này, phía Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Gia đình 4 người Đặng Siêu – Tôn Lệ lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ, nhan sắc quý tử đầu lòng gây bất ngờ Tại sự kiện ra mắt phim mới do Đặng Siêu làm đạo diễn kiêm nam chính, Tôn Lệ đã cùng 2 con đến ủng hộ chồng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-xu-trung-xon-xao-truoc-thong-tin-dang-sieu-ngoai-tinh-ton-le-da-hoan-thanh-xong-thu-tuc-ly-hon-339376.html