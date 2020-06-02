Nắm trong tay khối tài sản 653 tỷ nhưng ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không có nhà riêng vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 02/06/2020 10:13

Xuất hiện trong một chương trình gameshow mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã tiết lộ nguyên nhân không có nhà riêng trong suốt 9 năm qua.

Là mỹ nhân 9x đắt giá nhất Cbiz hiện nay, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba chính là “con cưng” của các nhà sản xuất và thương hiệu nổi tiếng. Mức độ phủ sóng cũng như nhân khí của người đẹp tăng không ngừng giúp tên tuổi của cô ngày càng được nhiều người biết đến.

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Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân được rất nhiều người yêu thích – Ảnh: Internet

Mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ từ khi bước chân vào showbiz đến nay, cô chỉ ở khách sạn và chưa từng suy tính đến việc mua nhà riêng. Không ít khán giả đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Cbiz lại bằng lòng với cuộc sống “nay đây mai đó”.

Trước câu hỏi tại sao không mua nhà riêng của MC chương trình, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết, công việc của cô vốn không ổn định, thường xuyên phải di chuyển giữa các thành phố nên không biết phải mua nhà ở đâu cho hợp lý. Đó chính là nguyên nhân khiến cô không có ý định mua nhà riêng như những ngôi sao khác.

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Suốt 9 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sống trong khách sạn, chưa có nhà riêng – Ảnh: Internet

Được biết, giá trị tài sản của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại là khoảng 200 triệu tệ (tương đương 653 tỷ đồng). Thế nhưng trong suốt nhiều năm lăn lộn trong Cbiz, nữ diễn viên chỉ sống ở khách sạn để thuận tiện cho công việc. Có thể nói, trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật rất hiếm vì không ít ngôi sao Cbiz mới nổi đã bắt đầu sắm siêu xe, mua biệt thự cao cấp hay đầu tư bất động sản.

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