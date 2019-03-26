Mỹ nhân ‘Anh hùng xạ điêu’ – Vương Hiểu Thần lộ ảnh hẹn hò bạn trai, netizen bất ngờ khi biết danh tính của người này

Mới đây, loạt ảnh hẹn hò của Vương Hiểu Thần bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, rộ lên tin đồn cô đang sống chung với bạn trai.
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Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như “Anh Hùng Xạ Điêu”, “Tô Đông Pha”, “Mai Khôi Giang Hồ”… Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và là gương mặt được nhiều nhãn hàng quảng cáo yêu thích.
Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây, Vương Hiểu Thần bất ngờ lộ ảnh hẹn hò cùng với một mỹ nam lạ mặt. Thậm chí, cô còn bị bắt gặp về chung nhà với người đàn ông này. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đi ăn tối với một người bạn của Vương Hiểu Thần tại nhà hàng. Sau khi dùng bữa, nữ diễn viên và bạn trai ngồi xe về nhà của Vương Hiểu Thần.
Được biết, bạn trai của nữ diễn viên là một người ngoài ngành giải trí. Ngay khi những hình ảnh hẹn hò của cả hai được đăng tải, cặp đôi nhận được nhiều lời khen xứng đôi từ netizen.
Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn chưa được công khai nên nhiều người vẫn “bán tín bán nghi” trước việc cả hai đang hẹn hò. Hiện tại, phía đại diện của Vương Hiểu Thần vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin này.