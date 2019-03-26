Mỹ nhân ‘Anh hùng xạ điêu’ – Vương Hiểu Thần lộ ảnh hẹn hò bạn trai, netizen bất ngờ khi biết danh tính của người này

Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như “Anh Hùng Xạ Điêu”, “Tô Đông Pha”, “Mai Khôi Giang Hồ”… Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và là gương mặt được nhiều nhãn hàng quảng cáo yêu thích.

Vương Hiểu Thần được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn - Ảnh: Internet

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây, Vương Hiểu Thần bất ngờ lộ ảnh hẹn hò cùng với một mỹ nam lạ mặt. Thậm chí, cô còn bị bắt gặp về chung nhà với người đàn ông này. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đi ăn tối với một người bạn của Vương Hiểu Thần tại nhà hàng. Sau khi dùng bữa, nữ diễn viên và bạn trai ngồi xe về nhà của Vương Hiểu Thần.