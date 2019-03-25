Giữa ồn ào sắp ly hôn Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi bất ngờ có hành động đáp trả khiến ai nấy đều phải ‘câm nín’

Thời gian gần đây, cặp đôi Từ Hy Viên (Đại S) và Uông Tiểu Phi liên tục vướng phải tin đồn ly hôn vì lý do tài chính.
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Cuộc hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên từng khiến nhiều người bất ngờ khi cả hai quyết định “về chung một nhà” chỉ sau 20 ngày hẹn hò. Thời điểm đó, người đẹp họ Từ bị cho là “đào mỏ”, trong khi đó người hâm mộ của cô lại không ngừng chỉ trích Uông Tiểu Phi vì quá khứ ăn chơi của anh.
Trong suốt 8 năm kết hôn, cặp đôi thường xuyên dính vào tin đồn ly hôn, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu… Gần đây, các trang tin lớn nhỏ Đài Loan đều đưa tin Từ Hy Viên (Đại S) và Uông Tiểu Phi sắp ly hôn. Theo đó, nguyên nhân được cho là vì áp lực tài chính khiến cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm, cãi vã.
Giữa những ồn ào không hay này, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng phủ nhận đồng thời chia sẻ những bức ảnh cũ của cả hai để kỷ niệm 8 năm ngày cưới, dập tắt tin đồn ly hôn.
Cụ thể trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên vợ cùng dòng chia sẻ: “Đã 8 năm rồi. Mưa gió bão bùng, vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn”.
Có thể thấy, Uông Tiểu Phi đang muốn khẳng định rằng cuộc hôn nhân của hai người vẫn luôn bền chặt và tốt đẹp, không hề có chuyện “đường ai nấy đi” như lời đồn.