Giữa ồn ào sắp ly hôn Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi bất ngờ có hành động đáp trả khiến ai nấy đều phải ‘câm nín’

Cuộc hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên từng khiến nhiều người bất ngờ khi cả hai quyết định “về chung một nhà” chỉ sau 20 ngày hẹn hò. Thời điểm đó, người đẹp họ Từ bị cho là “đào mỏ”, trong khi đó người hâm mộ của cô lại không ngừng chỉ trích Uông Tiểu Phi vì quá khứ ăn chơi của anh.

Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Trong suốt 8 năm kết hôn, cặp đôi thường xuyên dính vào tin đồn ly hôn, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu… Gần đây, các trang tin lớn nhỏ Đài Loan đều đưa tin Từ Hy Viên (Đại S) và Uông Tiểu Phi sắp ly hôn. Theo đó, nguyên nhân được cho là vì áp lực tài chính khiến cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm, cãi vã.