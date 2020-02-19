Lộ bằng chứng hẹn hò vẫn quyết không công khai, netizen xứ Hàn tìm ra nguyên nhân khiến Hyun Bin giấu kín chuyện yêu Son Ye Jin

Sao quốc tế 19/02/2020 16:35

Chuyện tình cảm của Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn đang là đề tài được bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xứ củ sâm.

Sau thành công của bộ phim “Hạ cánh nơi anh”, người hâm mộ lại tiếp tục “đẩy thuyền” Hyun Bin và Son Ye Jin vì cả hai quá đẹp đôi.

Trước đó, cặp đôi đã từng vướng tin đồn hẹn hò gây xôn xao dư luận. Cụ thể, đầu năm 2019, hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau đi mua sắm tại một siêu thị ở Los Angeles (Mỹ) bất ngờ lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Qua hình ảnh được chia sẻ, cả hai mặc trang phục giản dị và đội mũ đen để tránh sự chú ý.

hyun bin va son ye jin 1
Cặp đôi bị bắt gặp tại Mỹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cặp đôi còn bị bắt gặp nắm tay đầy tình tứ trên đường phố Los Angeles. Theo Sina, Hyun Bin đã đến Mỹ để chúc mừng sinh nhật Son Ye Jin. Tuy nhiên sau đó, phía đại diện của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận việc cả hai đang hẹn hò.

Mới đây, câu chuyện tình yêu của Hyun Bin và Son Ye Jin lại bất ngờ gây chú ý khi bức ảnh chụp màn hình từ video hậu trường của bộ phim được đăng tải lên mạng. Người chụp đã chỉ ra chi tiết Son Ye Jin và Hyun Bin bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn. Một lần nữa, công ty quản lý của nữ diễn viên đã tuyên bố: “Son Ye Jin đang nắm tay của chính mình”.

hyun bin va son ye jin 2
Cả hai được cho bí mật nắm tay dưới bàn ăn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tin chắc rằng Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò vì có rất nhiều bằng chứng. Nhiều người đưa ra giả thuyết, nam diễn viên không công khai chuyện hẹn hò là vì chiều lòng bạn gái. Bởi lẽ từ trước đến nay, Son Ye Jin rất kín kẽ trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, những mối tình công khai trước đó của Hyun Bin đều không suôn sẻ nên việc giữ bí mật sẽ giúp chuyện tình cảm của họ lâu bền hơn.

hyun bin va son ye jin 3
Cư dân mạng liên tục mong cả hai 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- Nếu anh chị ấy bí mật nắm tay nhau giữa lúc quay phim, rõ ràng là họ thực sự đang hẹn hò nên tôi không hiểu tại sao lại phủ nhận.

- Tôi không biết về Hyun Bin nhưng Son Ye Jin luôn nói rằng cô ấy sẽ không công khai mối quan hệ yêu đương.

- Tông màu da khác nhau, tay áo cũng có màu khác nhau nữa… Son Ye Jin không phải có hai bàn tay như thế phải không?

- Son Ye Jin thực sự không muốn công khai.

- Với tất cả các bằng chứng chúng tôi đã có, chúng tôi không thực sự cần họ xác nhận bất cứ điều gì vì rõ ràng họ đang hẹn hò.

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Nhiều người cho rằng tin đồn nam diễn viên Giả Nãi Lượng không chịu chu cấp cho con là hoàn toàn vô căn cứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Son Ye Bin Hyun Bin Hạ cánh nơi anh

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng không chu cấp cho con gái Điềm Hinh, tố Lý Tiểu Lộ tìm cách ly gián tình phụ tử?

Netizen xôn xao trước tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hủy đám cưới thế kỉ tại Bali vì mệt mỏi với chiêu trò của ekip Phùng Thiệu Phong

Netizen xôn xao trước tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hủy đám cưới thế kỉ tại Bali vì mệt mỏi với chiêu trò của ekip Phùng Thiệu Phong

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Dương Tử đăng ảnh selfie xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng dân mạng chỉ chú ý đến chi tiết này

Dương Tử đăng ảnh selfie xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng dân mạng chỉ chú ý đến chi tiết này

Từng là mỹ nhân được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ chọn kết hôn với Phùng Thiệu Phong vì điều này

Từng là mỹ nhân được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ chọn kết hôn với Phùng Thiệu Phong vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới