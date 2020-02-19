Lộ bằng chứng hẹn hò vẫn quyết không công khai, netizen xứ Hàn tìm ra nguyên nhân khiến Hyun Bin giấu kín chuyện yêu Son Ye Jin

Chuyện tình cảm của Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn đang là đề tài được bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xứ củ sâm.

Sau thành công của bộ phim “Hạ cánh nơi anh”, người hâm mộ lại tiếp tục “đẩy thuyền” Hyun Bin và Son Ye Jin vì cả hai quá đẹp đôi. Trước đó, cặp đôi đã từng vướng tin đồn hẹn hò gây xôn xao dư luận. Cụ thể, đầu năm 2019, hình ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau đi mua sắm tại một siêu thị ở Los Angeles (Mỹ) bất ngờ lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Qua hình ảnh được chia sẻ, cả hai mặc trang phục giản dị và đội mũ đen để tránh sự chú ý.

Cặp đôi bị bắt gặp tại Mỹ - Ảnh: Internet Ngoài ra, cặp đôi còn bị bắt gặp nắm tay đầy tình tứ trên đường phố Los Angeles. Theo Sina, Hyun Bin đã đến Mỹ để chúc mừng sinh nhật Son Ye Jin. Tuy nhiên sau đó, phía đại diện của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận việc cả hai đang hẹn hò. Mới đây, câu chuyện tình yêu của Hyun Bin và Son Ye Jin lại bất ngờ gây chú ý khi bức ảnh chụp màn hình từ video hậu trường của bộ phim được đăng tải lên mạng. Người chụp đã chỉ ra chi tiết Son Ye Jin và Hyun Bin bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn. Một lần nữa, công ty quản lý của nữ diễn viên đã tuyên bố: “Son Ye Jin đang nắm tay của chính mình”.

Cả hai được cho bí mật nắm tay dưới bàn ăn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tin chắc rằng Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò vì có rất nhiều bằng chứng. Nhiều người đưa ra giả thuyết, nam diễn viên không công khai chuyện hẹn hò là vì chiều lòng bạn gái. Bởi lẽ từ trước đến nay, Son Ye Jin rất kín kẽ trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, những mối tình công khai trước đó của Hyun Bin đều không suôn sẻ nên việc giữ bí mật sẽ giúp chuyện tình cảm của họ lâu bền hơn. Cư dân mạng liên tục mong cả hai 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet Một số bình luận của netizen: - Nếu anh chị ấy bí mật nắm tay nhau giữa lúc quay phim, rõ ràng là họ thực sự đang hẹn hò nên tôi không hiểu tại sao lại phủ nhận. - Tôi không biết về Hyun Bin nhưng Son Ye Jin luôn nói rằng cô ấy sẽ không công khai mối quan hệ yêu đương. - Tông màu da khác nhau, tay áo cũng có màu khác nhau nữa… Son Ye Jin không phải có hai bàn tay như thế phải không? - Son Ye Jin thực sự không muốn công khai. - Với tất cả các bằng chứng chúng tôi đã có, chúng tôi không thực sự cần họ xác nhận bất cứ điều gì vì rõ ràng họ đang hẹn hò.

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