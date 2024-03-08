Mới đây, bộ phim Liệt Diễm Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân đóng chính đã tung trailer chính thức. Song song đó, phim cũng giới thiệu danh sách nhạc phim có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng OST phim Trung. Từng là dự án không được đánh giá cao, tuy nhiên, sau khi trailer, poster tung ra, khán giả đã thay đổi cảm nhận.

Nhậm Gia Luân , sinh năm 1989 (tên thật: Nhậm Quốc Siêu) là diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Anh quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim truyền hình Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký, Thỉnh Quân, Mộ Sắc Tâm Cớc… Thế nhưng sau khi rời khỏi công ty Hoan Thụy thế kỷ, Nhậm Gia Luân có nhiều phim lên sóng nhưng lại không được khán giả đánh giá cao.

Sau đó là chuỗi sự việc đau thương xảy ra: Trụ Vương phải bỏ mạng trên sa trường còn mẹ của Vũ Canh – Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh. Vũ Canh sau đó may mắn sống lại trong thân xác của một nô lệ có tên A Cẩu. Số phận A Cẩu này cũng bất hạnh khi bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử cũng bắt đầu từ đây.

Nội dung phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ là câu chuyện xoay quanh Vũ Canh (do Nhậm Gia Luân thủ vai) là con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ. Từ khi sinh ra Vũ Canh bất hạnh đã bị phán là điềm “không lành” trái với mệnh của Thần Tộc, cũng từ việc này mà Thần Tộc dẫn đầu là Vũ Vương đã quyết định “phạt Trụ”.

Vũ Canh (do Nhậm Gia Luân thủ vai) là con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ

Vũ Canh nằm gai nếm mật, trải qua nhiều trắc trở, cùng thiếu nữ Bạch Thái (do Hình Phi thủ vai) quen biết, hai người kết giao với nhiều bằng hữu chung chí hướng, dần trưởng thành và trở thành người có tính cách thông minh xảo quyệt, trọng nghĩa khí và không khuất phục trước ai. Hắn quyết đấu tranh đến cùng để tìm lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn. Cuối cùng, Vũ Canh dẫn nhân tộc tụ họp với các tộc: thần ẩn bộ, yêu tộc, hải linh tộc,… cùng nhau đối phó với thần tộc và trở thành Chiến Thần lừng lẫy.

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ có bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo mãn nhãn

Được biết, Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ chuyển thể từ phim hoạt hình 3D Vũ Canh Kỷ nổi tiếng của Trung Quốc. Với hành trình vương tử Vũ Canh của Nhân tộc. Sau khi nước mất nhà tan, Vũ Canh lưu lạc trở thành nô lệ. Nhưng Vũ Canh vẫn nung nấu gầy dựng lại Nhân tộc, báo thù cho cho mẹ. Dưới sức ép của Thần tộc và các chủng tộc khác, Vũ Canh đã cùng đồng đội trong thế giới Liệt Diễm không ngừng tiến về phía trước, mở ra một thời đại truyền kỳ của riêng mình.

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được mệnh danh là The Lord Of The Rings phiên bản phương đông.

Với bối cảnh hoành tráng, yếu tố văn hóa phương đông được lồng ghép tài tình, Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ được mệnh danh là The Lord Of The Rings phiên bản phương đông. Sau khi ra mắt trailer, nội dung phim đặc sắc và kỹ xảo hoành tráng đã khiến khán giả thay đổi cái nhìn về phim. Nhiều cư dân mạng nhận xét kỹ xảo và các nhân vật trong phim đẹp, đẳng cấp như một bộ phim điện ảnh.

Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi

Ngoài bộ đôi diễn viên chính là Nhậm Gia Luân và Hình Phi, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Trần Kiều Ân, Minh Đạo, Nghiêm Khoan, Tưởng Hân, Hà Nhuận Đông,... Với sự góp mặt của nhiều cây đa cây đề màn ảnh nhỏ xứ Trung, người trong ngành kỳ vọng Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ sẽ là bước đệm, giúp sự nghiệp của Nhậm Gia Luân ngày càng vững chắc hơn.

Trần Kiều Ân, Minh Đạo, Nghiêm Khoan, Tưởng Hân, Hà Nhuận Đông cũng tham gia trong dự án Liệt Diễm Chi Vũ Canh.

Về phần cư dân mạng đánh giá tổng thể dàn diễn viên của Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ có thể nói là chất lượng từ nhan sắc cho đến diễn xuất. Họ rất mong chờ bộ phim này và kỳ vọng bộ phim sẽ làm nên chuyện khi lên sóng.