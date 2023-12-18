Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight!

Sao quốc tế 18/12/2023 10:09

Mới đây, phim điện ảnh mới của Đàm Tùng Vận là Tạm Biệt Lý Khả Lạc đã chính thức ra rạp.

Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz. Thành tích phim ảnh của cô nàng luôn nằm trong top đầu dàn diễn viên lứa 90. Nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Đàm Tùng Vận là cái tên cân đẹp được tạo hình học sinh, sinh viên dù cho bản thân đã hơn 30 tuổi.

Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight! - Ảnh 1

Bộ phim điện ảnh Tạm biệt Lý Khả Lạc do Đàm Tùng Vận, Ngô Kinh, Diêm Ny... thể hiện đang là tác phẩm thu hút sự quan tâm bậc nhất ở đất nước tỉ dân. 

Sau hai tuần ra rạp, bộ phim mang về nhiều đánh giá tích cực khi mang thông điệp gia đình, tình thân ấm áp.

Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight! - Ảnh 2

Từ khi công bố, mỹ nữ thanh xuân sinh năm 1990 gây chú ý khi công bố tạo hình "cưa sừng làm nghé" nhập vai nữ sinh trung học dù đã bước qua tuổi 30. 

Xứng danh "nữ thần thanh xuân" với màn hóa thân cực kỳ ngọt ngào nhưng Đàm Tùng Vận vẫn xếp sau một diễn viên đặc biệt về độ hot. Đó là nhân vật chú cún cưng cũng là người bạn thân thiết của nữ chính.

Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight! - Ảnh 3

Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight! - Ảnh 4

Được biết, bé cún cưng Tiểu Khả Lạc thuộc giống Labrador có tên gọi Tiểu Thất là một bạn diễn đặc biệt thông minh, đáng yêu của Đàm Tùng Vận. Ở nhiều phân cảnh, chú cún cưng được khán giả nhận xét là "chiếm sóng" của Đàm Tùng Vận và đốn tim hàng triệu khán giả.

Trước đó, Đàm Tùng Vận đã phải làm quen khá lâu với bé cún để có được những cảnh đối diễn hoàn hảo nhất. Sau thời gian dài ở cùng nhau, Tiểu Thất đã thực sự thân thiết với nàng tiểu hoa, thậm chí coi cô là chủ thật của mình. 

Không ngờ cũng có ngày nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận bị bạn diễn phụ này chiếm mất spotlight! - Ảnh 5

Trong dự án Tạm Biệt Lý Khả Lạc, Đàm Tùng Vận vào vai Lý Nghiên – một cô gái học sinh cấp 3. Được biết, đây là bộ phim tình cảm gia đình, xoay quanh nữ chính, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật. Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Nghiên lại quyết định từ bỏ việc điều trị, điều này khiến Lý Nghiên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Nghiên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc. Cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đáng quý và vô cùng đậm sâu, khó phai nhòa.

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