Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo

Sao quốc tế 06/12/2023 09:29

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận hiện đang có nguy cơ bị giành mất danh hiệu từ một đàn em.

Bộ ảnh Đàm Tùng Vận tung ra thời gian gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô nàng khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp với tạo hình đơn giản. Mái tóc đen ngắn, lớp trang điểm nhẹ nhàng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ giúp Đàm Tùng Vận nhìn như thiếu nữ tuổi 20, thậm chí nhiều người còn bảo rằng cô chẳng khác nàng 'Cảnh Cảnh' từng gây bão năm nào là mấy.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 1
Bộ ảnh Đàm Tùng Vận tung ra thời gian gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 2
Mái tóc đen ngắn, lớp trang điểm nhẹ nhàng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ giúp Đàm Tùng Vận nhìn như thiếu nữ tuổi 20.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 4

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 5

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 6
Cô chẳng khác nàng 'Cảnh Cảnh' từng gây bão năm nào là mấy.

Với lợi thế ngoại hình trẻ trung 'gương mặt búng ra sữa', Đàm Tùng Vận đã liên tục đảm nhận những vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường như Hướng Gió mà đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta... . Chính vì lẽ đó, danh xưng 'nữ thần thanh xuân' của Cbiz được đặt ra cho cô nàng là điều dễ hiểu.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 7
 Đàm Tùng Vận đã liên tục đảm nhận những vai diễn trong phim thanh xuân vườn trường.

Tuy nhiên, có lẽ danh xưng 'nữ thần thanh xuân' của Đàm Tùng Vận đang bị 'lung lay' khi mới đây, Cbiz xuất hiện một mỹ nhân có nhan sắc chẳng thua kém gì cô nàng. Cụ thể, nữ diễn viên Thẩm Nguyệt đã gây sốt cộng đồng mạng với một bộ ảnh ngập tràn màu sắc tuổi trẻ. Trong ảnh, cô nàng để kiểu tóc xoăn dài, lộ vẻ đẹp trong veo đốn tim người nhìn.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 8
Nữ diễn viên Thẩm Nguyệt đã gây sốt cộng đồng mạng với một bộ ảnh ngập tràn màu sắc tuổi trẻ.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 9

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 10

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 11

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 12

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 13

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 14

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 15

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 16
 Cô nàng để kiểu tóc xoăn dài, lộ vẻ đẹp trong veo đốn tim người nhìn.

Bộ ảnh này đã nhanh chóng được cộng đồng mạng đem lên bàn cân so sánh với Đàm Tùng Vận. Cả hai nữ diễn viên đều khiến công chúng mê mệt với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Tuy nhiên rõ ràng với lợi thế tuổi tác, Thẩm Nguyệt có phần áp đảo đàn chị Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 17
Cả hai được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh.

Thẩm Nguyệt sinh năm 1997, dù không đông fan như Đàm Tùng Vận nhưng cô vẫn được xem là hình mẫu nữ chính thanh xuân vườn trường của Cbiz. Những dự án phim học đường đình đám của nữ diễn viên phải kể đến như Vườn Sao Băng, Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, Nửa Hiệp Cơ Trí,...

Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 18
Thẩm Nguyệt sinh năm 1997.
Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc chuẩn 'nữ thần thanh xuân', ấy thế vẫn bị nữ diễn viên này áp đảo - Ảnh 19
Cô vẫn được xem là hình mẫu nữ chính thanh xuân vườn trường của Cbiz.
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