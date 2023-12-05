Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý

Sao quốc tế 05/12/2023 23:57

Sau Quy Lộ, Đàm Tùng Vận tiếp tục hợp tác với nam diễn viên điển trai Trịnh Nghiệp Thành trong dự án phim mới Thục Cẩm Nhân Gia. Hình ảnh hậu trường của nữ diễn viên họ Đàm thế nào mà khiến dân tình náo loạn.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng là nữ diễn viên có nhan sắc trẻ trung hiếm có. Tuy nhiên, trong bộ phim Quy Lộ, Đàm Tùng Vận bị chỉ trích vì đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn muốn "cưa sừng làm nghé", cố tình diễn những vai học sinh cấp 3 để "hồi xuân". Thế nhưng cho dù không đóng vai học sinh thì gương mặt của nữ diễn viên vẫn rất xinh xắn, trong trẻo đúng danh hiệu “Nữ thần thanh xuân”.

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 1
Tạo hình nữ sinh của Đàm Tùng Vận trong phim Quy Lộ. 

Tuy nhiên mới đây, trong loạt ảnh hậu trường phim Thục Cẩm Nhân Gia, nàng tiểu hoa càng làm người hâm mộ “điêu đứng” vì quá đẹp. Từ những hình ảnh được leak ra có thể thấy tạo hình của nữ diễn viên rất tốt, kiểu trang điểm nhẹ nhàng cùng trang phục sáng màu cũng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung của Đàm Tùng Vận.

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận có tạo hình giống các mỹ nhân thời Đường trong phim Thục Cẩm Nhân Gia. 

Trong dự án phim Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận có tạo hình giống các mỹ nhân thời Đường. Những trang phục trong bộ phim lần này của Đàm Tùng Vận được thiết kế rất tỉ mỉ, hài hòa về màu sắc kiểu dáng. Điều này cũng dễ hiểu vì phim nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm ở địa phương này.

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 3
Nhan sắc của nữ diễn viên họ Đàm được đánh giá cao trong phim mới. 

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phối cùng kiểu tóc búi cao giúp nữ diễn viên trông càng hút mắt hơn. Tạo hình thời Đường cũng được nhận xét là rất hợp với Đàm Tùng Vận và góp phần giúp cô nàng trông trẻ trung hơn.

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 4
Trong Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận sẽ sánh đôi cùng Trịnh Nghiệp Thành. 

Mới đây, tạo hình đầu tiên của Trịnh Nghiệp Thành trong Thục Cẩm Nhân Gia cũng đã được đăng tải lên mạng. Trong tạo hình này, chàng mỹ nam diện một bộ quan phục trắng khoe trọn gương mặt điển trai, nam tính. Bên cạnh ngoại hình đẹp, diễn xuất của Trịnh Nghiệp Thành cũng được đánh giá tốt với loạt vai diễn ấn tượng ở Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Chúc Khanh Hảo, Ly Nhân Tâm Thượng…

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 5
Bên cạnh ngoại hình đẹp, diễn xuất của Trịnh Nghiệp Thành cũng được đánh giá tốt. 

Cả Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đều có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, chính vì vậy khán giả càng kỳ vọng nhiều hơn vào Thục Cẩm Nhân Gia. Hiện bộ phim vẫn đang trong quá trình quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào năm 2024.

Cuối cùng ‘nữ thần thanh xuân’ Đàm Tùng Vận đã chịu già, lộ ảnh hậu trường với nhan sắc gây chú ý - Ảnh 6
Hai diễn viên thực lực hứa hẹn sẽ mang đến kết quả khả quan cho dự án phim Thục Cẩm Nhân Gia.

Bộ phim Thục Cẩm Nhân Gia chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Nội dung xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh tại xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên, người con trai thứ ba của Dương Gia. Cơ duyên khiến hai người gặp gỡ và cùng vẽ nên câu chuyện tình yêu đầy ngưỡng mộ.

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