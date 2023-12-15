Đàm Tùng Vận tiếp tục 'yêu đương' cùng đàn em kém 7 tuổi trong phim cổ trang mới

Thông tin về vai diễn trong dự án mới của Đàm Tùng vận đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc đang 'rần rần' trước 1 bài đăng của blogger, với nội dung hé lộ vai diễn mới của Đàm Tùng Vận. Theo đó, nguồn tin cho biết, Đàm Tùng Vận sẽ yêu đương cùng sao nam kém 7 tuổi trong phim cổ trang mới. Cụ thể, Đàm Tùng Vận sẽ kết đôi với Hầu Minh Hạo trong phim truyền hình Tiêu Dao. Đây là dự án cổ trang tiên hiệp, do đạo diễn Từ Kỷ Châu cầm trịch, dự kiến bấm máy vào quý I năm sau.

Đàm Tùng Vận sẽ kết đôi với Hầu Minh Hạo trong phim truyền hình Tiêu Dao. Hiện tại, phía Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo chưa lên tiếng xác nhận về vai diễn mới trong Tiêu Dao. Trên các diễn đàn, cư dân mạng đưa ra 2 luồng ý kiến trái ngược khi trước đó, có thông tin vai nam chính là của Thừa Lỗi. Phía Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo chưa lên tiếng xác nhận về vai diễn mới trong Tiêu Dao. Trước đó, có thông tin vai nam chính là của Thừa Lỗi. Phần lớn công chúng đặt kỳ vọng vào dự án này nếu Đàm Tùng vận thực sự đảm nhận vai chính. Có thể nói đã rất lâu kể từ Cẩm Tâm Tựa Ngọc, “nữ thần thanh xuân” đình đám vẫn chưa 'tái xuất' bộ cổ trang tiên hiệp nào. Bên cạnh đó, bạn diễn của Đàm Tùng Vận trong dự án mới cũng thu hút sự chú ý lớn.

Với khả năng tạo phản ứng hóa học tốt của Đàm Tùng Vận và tiềm năng diễn xuất của Hầu Minh Hạo, netizen tin rằng, phim sẽ làm nên chuyện sau khi ra phát sóng. Bên cạnh sự hào hứng, một bộ phận khán giả lo ngại cho sự thể hiện của Đàm Tùng Vận, bởi lẽ nữ diễn viên không được đánh giá cao ở mảng cổ trang, điểm mạnh của mỹ nhân họ Đàm là về phim thanh xuân, vườn trường hiện đại.

Phim cổ trang không phải là điểm mạnh của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, cô nổi tiếng là nữ diễn viên có nhan sắc trẻ trung hiếm có dù đã hơn 30 tuổi. Không chỉ sở hữu nhan sắc và kỹ năng diễn xuất tốt, nhân khí và lưu lượng tự thân của Đàm Tùng Vận cũng liên tục tăng cao. Nữ diễn viên đã mang đến cho khán giả vô số những nhân vật và tác phẩm kinh điển như: Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Chân Hoàn Truyện, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Quy Lộ... Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, cô nổi tiếng là nữ diễn viên có nhan sắc trẻ trung hiếm có dù đã hơn 30 tuổi. Thời gian gần đây, cô đang “làm mưa làm gió” màn ảnh rộng với phim điện ảnh chữa lành - Tạm Biệt, Lý Khả Lạc. Dắp tới, cô còn đánh dấu sự trở lại với dự án Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, đóng cùng Hứa Khải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tung-van-tiep-tuc-yeu-uong-cung-an-em-kem-7-tuoi-trong-phim-co-trang-moi-637892.html