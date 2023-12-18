Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior

Sao quốc tế 18/12/2023 14:38

Vừa qua, Dior đã chính thức công bố Địch Lệ Nhiệt Ba thăng hạng, trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn chục năm song nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến truyền thông và công chúng thôi bàn tán mỗi khi xuất hiện. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện lớn. Trong bài đăng mới đây nhất trên Weibo, Dior đã gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là Đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành nữ nghệ sĩ nội địa đầu tiên giành được hợp đồng toàn cầu với Dior.

 Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 1
Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến truyền thông và công chúng thôi bàn tán mỗi khi xuất hiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 4

 Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành nữ nghệ sĩ nội địa đầu tiên giành được hợp đồng toàn cầu với Dior.
Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 5
Bài đăng của Dior.

Động thái này của nhà mốt Dior đã khiến nhiều khán giả bất ngờ, đặc biệt là người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bày tỏ sự vui sướng. Trước đó, vào ngày 19/01, Dior gây chấn động làng mốt khi tuyên bố Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của hãng.

Bên cạnh đó, tạp chí thời trang WWD và tạp chí Vogue Singapore trước đó cũng đưa tin về nữ diễn viên với danh hiệu "Dior Global Ambassador for fashion and beauty".

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 6
Tạp chí thời trang WWD và tạp chí Vogue Singapore trước đó cũng đưa tin về nữ diễn viên.

Ngoài ra, vào ngày 4/10, trang Weibo của Dior giới thiệu về triển lãm nước hoa J’Adore, diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, đăng kèm với hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia đêm khai mạc sự kiện. Hãng bất ngờ gọi nữ diễn viên là “người phát ngôn toàn cầu cho hạng mục nước hoa và trang điểm của Dior”.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 7
Hãng bất ngờ gọi nữ diễn viên là “người phát ngôn toàn cầu cho hạng mục nước hoa và trang điểm của Dior”.

Thời điểm đó, thông tin này từ Dior như một quả bom kích nổ mạng xã hội Trung Quốc. Trước sự 'ưu ái' của Dior, danh tiếng của nữ diễn viên đã lên như diều gặp gió. Cô được truyền thông Hoa ngữ gọi là “nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới”, mỗi lần tham gia sự kiện nào cũng được truyền thông báo chí vây quanh.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 8

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 9

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 10
Thời điểm đó, thông tin này từ Dior như một quả bom kích nổ mạng xã hội Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô nổi lên như cồn với các phim Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Liệt Hỏa Như Ca,... Nữ diễn viên luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và là thần tượng được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior - Ảnh 11
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc.
Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã diện trang phục Haute Couture đến từ BST Thu Đông 2023 của thương hiệu Julien Fournie. Bộ váy trắng có thiết kế cổ vuông cổ điển và đơn giản mang lại cho mỹ nhân Tân Cương diện mạo đằm thắm, sang trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt'

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt'

Rộ thông tin Trần Phi Vũ sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng

Rộ thông tin Trần Phi Vũ sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị một mỹ nhân cùng quê 'nhăm nhe' cướp mất danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị một mỹ nhân cùng quê 'nhăm nhe' cướp mất danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Đang dạo chơi trên phố, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng được mời làm 'vương hậu' ở Croatia vì điều này

Đang dạo chơi trên phố, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng được mời làm 'vương hậu' ở Croatia vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 53 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 55 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều