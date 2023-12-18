Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior

Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn chục năm song nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến truyền thông và công chúng thôi bàn tán mỗi khi xuất hiện. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện lớn. Trong bài đăng mới đây nhất trên Weibo, Dior đã gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là Đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành nữ nghệ sĩ nội địa đầu tiên giành được hợp đồng toàn cầu với Dior.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành nữ nghệ sĩ nội địa đầu tiên giành được hợp đồng toàn cầu với Dior.

Bài đăng của Dior.

Động thái này của nhà mốt Dior đã khiến nhiều khán giả bất ngờ, đặc biệt là người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bày tỏ sự vui sướng. Trước đó, vào ngày 19/01, Dior gây chấn động làng mốt khi tuyên bố Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của hãng.

Bên cạnh đó, tạp chí thời trang WWD và tạp chí Vogue Singapore trước đó cũng đưa tin về nữ diễn viên với danh hiệu "Dior Global Ambassador for fashion and beauty".

Tạp chí thời trang WWD và tạp chí Vogue Singapore trước đó cũng đưa tin về nữ diễn viên.

Ngoài ra, vào ngày 4/10, trang Weibo của Dior giới thiệu về triển lãm nước hoa J’Adore, diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, đăng kèm với hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia đêm khai mạc sự kiện. Hãng bất ngờ gọi nữ diễn viên là “người phát ngôn toàn cầu cho hạng mục nước hoa và trang điểm của Dior”.

Hãng bất ngờ gọi nữ diễn viên là “người phát ngôn toàn cầu cho hạng mục nước hoa và trang điểm của Dior”.

Thời điểm đó, thông tin này từ Dior như một quả bom kích nổ mạng xã hội Trung Quốc. Trước sự 'ưu ái' của Dior, danh tiếng của nữ diễn viên đã lên như diều gặp gió. Cô được truyền thông Hoa ngữ gọi là “nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới”, mỗi lần tham gia sự kiện nào cũng được truyền thông báo chí vây quanh.

Thời điểm đó, thông tin này từ Dior như một quả bom kích nổ mạng xã hội Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô nổi lên như cồn với các phim Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Liệt Hỏa Như Ca,... Nữ diễn viên luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và là thần tượng được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay.