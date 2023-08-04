Hứa Khải đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết trong hậu trường Thừa Hoan Ký

Sao quốc tế 04/08/2023 12:04

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước hình ảnh đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình của Hứa Khải trên phim trường Thừa Hoan Ký.

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Dương TửHứa Khải đóng chính đang trong quá trình khởi quay. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Hứa Khải trên phim trường Thừa Hoan Ký. Theo đó, anh chàng khiến dân tình một phen lụi tim với nhan sắc đúng chuẩn tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Dù chưa biết diễn xuất của anh chàng trong dự án này có tiến bộ hay không nhưng nhan sắc chính là một trong những yếu tố giữ chân khán giả.

Hứa Khải đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết trong hậu trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 1

Trước đó, mạng xã hội cũng rầm rộ ảnh leak của Hứa Khải và Dương Tử khi chung khung hình. Theo nhiều khán giả, nếu Hứa Khải bảnh bao, lịch lãm bao nhiêu thì Dương Tử lại khiến netizen thất vọng với cách ăn mặc xuề xòa, gương mặt thiếu ấn tượng. Chính vì thế, nhiều người dự đoán cả hai khó tạo ra phản ứng hóa học tốt trên phim.

Hứa Khải đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết trong hậu trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 2Hứa Khải đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết trong hậu trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 3

Không những thế, với thông điệp đề cao nữ quyền, fan của Hứa Khải đang lo lắng nhiều khả năng danh tiếng của anh sẽ bị giảm sút ít nhiều khi chỉ góp phần “làm nền” cho nữ chính.

Hứa Khải đúng chuẩn 'tổng tài' ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết trong hậu trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 4

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

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