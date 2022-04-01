Hé lộ clip 'căng nét' giây phút Son Ye Jin bước vào lễ đường, ánh mắt '7 phần nuông chiều' của Hyun Bin khiến dân tình sục sôi

Sao quốc tế 01/04/2022 20:16

Một ngày sau đám cưới, người hâm mộ mới được dịp chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc bước vào lễ đường của Son Ye Jin. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của cặp đôi khiến dân tình nhốn nháo.

Những ngày qua, người hâm mộ trong và ngoài nước khấp khởi trước lễ cưới thế kỷ của cặp đôi "trai tài gái sắc" đình đám Hàn Quốc là Hyun Bin - Son Ye Jin. Trước giờ tổ chức hôn lễ, những bức ảnh cưới đầu tiên được hé lộ khiến dân tình không khỏi sục sôi. Cả 2 tay trong tay hạnh phúc, cười tít cả mắt.

Tuy nhiên, do hôn lễ được an ninh gắt gao nên đợi chờ những hình ảnh được tung ra đỏ cả mắt. Đến tận hôm nay (1/4), người hâm mộ mới được "nhá hàng" những khoảnh khắc đẹp giữa cô dâu - chú rể. Đặc biệt là giây phút Son Ye Jin tiến vào lễ đường.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ một đoạn clip hiếm hoi nhưng chuẩn "full HD" ghi lại khoảnh khắc bố Son Ye Jin nắm tay con gái bước vào lễ đường để trao cô cho người đàn ông của đời mình là Hyun Bin. Trong khoảnh khắc tiến đến sân khấu, có thể thấy rõ niềm hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt của cô dâu và những quan khách tham dự.

Đến giây phút Hyun Bin đón tay bà xã từ bố vợ, nam tài tử cũng không giấu nỗi xúc động, nở nụ cười hiền hoà và ánh mắt trìu mến cho vợ. Nam tài tử cũng không quên gửi tới bố Son Ye Jin một lời cảm ơn chân thành.

Sau đó, Hyun Bin và Son Ye Jin nhìn nhau một cách cực kỳ tình cảm khiến dân tình mất máu. Thậm chí, Son Ye Jin còn ghé tai, thì thầm điều gì đó với ông xã. 

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

Cùng xem tứ đại mỹ nhân Hàn Quốc đã chọn váy cưới như thế nào trong ngày trọng đại.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin clip đám cưới hyun bin và Son Ye Jin sao Việt dự đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin

TIN LIÊN QUAN

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

So kè váy cưới tứ đại mỹ nhân Hàn: Song Hye Kyo thất thế dù chơi lớn, Son Ye Jin đẹp không điểm trừ

Hé lộ lời mật ngọt thật sự của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong đám cưới: Hóa ra cảm động thế này, thảo nào cô dâu không kìm được nước mắt!

Hé lộ lời mật ngọt thật sự của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong đám cưới: Hóa ra cảm động thế này, thảo nào cô dâu không kìm được nước mắt!

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin

Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin

Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 29 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?