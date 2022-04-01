Hé lộ clip 'căng nét' giây phút Son Ye Jin bước vào lễ đường, ánh mắt '7 phần nuông chiều' của Hyun Bin khiến dân tình sục sôi

Một ngày sau đám cưới, người hâm mộ mới được dịp chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc bước vào lễ đường của Son Ye Jin. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của cặp đôi khiến dân tình nhốn nháo.

Những ngày qua, người hâm mộ trong và ngoài nước khấp khởi trước lễ cưới thế kỷ của cặp đôi "trai tài gái sắc" đình đám Hàn Quốc là Hyun Bin - Son Ye Jin. Trước giờ tổ chức hôn lễ, những bức ảnh cưới đầu tiên được hé lộ khiến dân tình không khỏi sục sôi. Cả 2 tay trong tay hạnh phúc, cười tít cả mắt.

Tuy nhiên, do hôn lễ được an ninh gắt gao nên đợi chờ những hình ảnh được tung ra đỏ cả mắt. Đến tận hôm nay (1/4), người hâm mộ mới được "nhá hàng" những khoảnh khắc đẹp giữa cô dâu - chú rể. Đặc biệt là giây phút Son Ye Jin tiến vào lễ đường.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ một đoạn clip hiếm hoi nhưng chuẩn "full HD" ghi lại khoảnh khắc bố Son Ye Jin nắm tay con gái bước vào lễ đường để trao cô cho người đàn ông của đời mình là Hyun Bin. Trong khoảnh khắc tiến đến sân khấu, có thể thấy rõ niềm hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt của cô dâu và những quan khách tham dự.

Đến giây phút Hyun Bin đón tay bà xã từ bố vợ, nam tài tử cũng không giấu nỗi xúc động, nở nụ cười hiền hoà và ánh mắt trìu mến cho vợ. Nam tài tử cũng không quên gửi tới bố Son Ye Jin một lời cảm ơn chân thành.

Sau đó, Hyun Bin và Son Ye Jin nhìn nhau một cách cực kỳ tình cảm khiến dân tình mất máu. Thậm chí, Son Ye Jin còn ghé tai, thì thầm điều gì đó với ông xã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-clip-cang-net-giay-phut-son-ye-jin-buoc-vao-le-duong-anh-mat-7-phan-nuong-chieu-cua-hyun-bin-khien-dan-tinh-suc-soi-459629.html