Giữa scandal mua bằng tiến sĩ, Địch Thiên Lâm tiếp tục khiến nhiều người phẫn nộ vì làm điều này trên máy bay

Sao quốc tế 12/02/2019 17:14

Mới đây, nam diễn viên Địch Thiên Lâm tiếp tục nhận “gạch đá” từ dư luận vì ngang nhiên gác chân lên thành ghế khi đi máy bay.

Đầu năm 2019, làng giải trí xứ Trung “dậy sóng” trước thông tin nam diễn viên Địch Thiên Lâm bị tố cáo gian lận thi cử, mua bằng tiến sĩ. Theo thông tin trước đó, sau khi trúng tuyển và trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2014, Địch Thiên Lâm đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ vào cuối tháng 6/2018.

Giữa scandal mua bằng tiến sĩ, Địch Thiên Lâm tiếp tục khiến nhiều người phẫn nộ vì làm điều này trên máy bay - Ảnh 1
Nam diễn viên Địch Thiên Lâm bị tố cáo gian lận thi cử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện điểm thi đại học năm 2006 của nam diễn viên không đủ để vào trường đại học Sơn Đông, anh còn bị tố sao chép luận văn của người khác. Sau khi scandal bùng nổ, Địch Thiên Lâm đã bị công chúng mỉa mai là “tiến sĩ rởm”.

Giữa scandal mua bằng tiến sĩ, Địch Thiên Lâm tiếp tục khiến nhiều người phẫn nộ vì làm điều này trên máy bay - Ảnh 2
Nam diễn viên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì nói dối - Ảnh: Internet

Khi scandal này chưa kịp lắng xuống thì Địch Thiên Lâm lại trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì cách hành xử vô văn hóa ở nơi công cộng. Cụ thể, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh Địch Thiên Lâm vắt 2 chân lên thành ghế trên máy bay lên mạng xã hội.

Giữa scandal mua bằng tiến sĩ, Địch Thiên Lâm tiếp tục khiến nhiều người phẫn nộ vì làm điều này trên máy bay - Ảnh 3
Hình ảnh 'kém duyên' của Thiên Lâm bị cộng đồng mạng chụp được - Ảnh: Internet

Ngay khi hình ảnh này được trang Sina đăng tải, hàng loạt cộng đồng mạng đều để lại những bình luận vô cùng gay gắt:

- "Tiến sĩ giấy có khác, cư xử nơi công cộng quá kém"

- "Học vấn là giả, hành xử mới là thật"

- "Dáng ngồi ‘cạn lời’ luôn"

- "Vô văn hóa kinh khủng khiếp"

Có thể thấy, hình ảnh tốt đẹp trước đây của nam diễn viên “Lan Lăng Vương” đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng. Phía đại diện của Địch Thiên Lâm vẫn đang giữ im lặng trước những lùm xùm gần đây.

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Từ khóa:   diễn viên Địch Thiên Lâm Địch Thiên Lâm scandal

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