Từ sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu thường xuyên dính vào tin đồn tình cảm rạn nứt, thậm chí cả hai được cho là đã “đường ai nấy đi”.
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Thời gian gần đây, thông tin cặp đôi Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy chuẩn bị ly hôn vì rạn nứt tình cảm đang lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Bên cạnh đó, tin đồn ngoại tình giữa nữ diễn viên và An Nghê Đông bất ngờ bị đào lại.
An Nghê Đông là nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng xứ Đài nhưng anh lại có đời tư bê bối khi liên tục ngoại tình dù đã có vợ con. Năm 2017, nhiều blogger giải trí và truyền thông từng đưa tin Trần Nghiên Hy là một trong số những “bồ nhí” của nam ca sĩ này.
Giữa những ồn ào không hay này, Trần Nghiên Hy đã có động thái đáp trả ngay trên trang cá nhân của mình. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh cả nhà ba người cùng xem bộ phim do ông xã Trần Hiểu đóng trông rất hạnh phúc. Được biết, Trần Nghiên Hy đã đưa cậu con trai quý tử Tiểu Tinh Tinh tới tận phim trường thăm Trần Hiểu. Bên cạnh đó, Trần Nghiên Hy cũng không quên tuyên truyền phim mới cho ông xã.
Hình ảnh đầy ngọt ngào này đã chứng minh cuộc sống hôn nhân của cô vẫn vô cùng tốt đẹp. Sự đáp trả đầy tinh tế của Trần Nghiên Hy nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng.
Thực chất, tin đồn Trần Nghiên Hy ngoại tình đã được chính vợ của An Nghê Đông gián tiếp phủ nhận. Theo đó, năm 2017, cô từng chia sẻ rằng “tiểu tam” ngoại tình với chồng cô chưa kết hôn, trong khi Trần Nghiên Hy đã lên xe hoa từ năm 2016.