Fan vui mừng trước tin đồn Hồ Ca kết hôn, người trong cuộc bất ngờ lên tiếng

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Hồ Ca kết hôn với người đẹp Chương Lạc Vận. Trước tin đồn này, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng.
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Là ngôi sao nổi tiếng nhưng Hồ Ca luôn bị gắn mác “thánh ế” của Cbiz. Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đưa tin nam diễn viên đã kết hôn khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng vì cuối cùng thần tượng của họ đã tìm được “bến đỗ cuộc đời”.
Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện những tấm ảnh cưới của Hồ Ca và nữ diễn viên Chương Lạc Vận. Được biết, Chương Lạc Vận bước chân vào làng giải trí từ năm 2015 và tham gia vào bộ phim truyền hình đầu tay “Mộng huyễn tây du” năm 2017.
Ngay sau đó, trang Sina đã liên lạc với phòng làm việc của Hồ Ca để xác minh mọi chuyện. Người đại diện của anh đã trực tiếp bác bỏ thông tin này. Phía nam diễn viên cũng khẳng định những hình ảnh trên đều là giả.
Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ca vướng vào những tin đồn như thế này. Trước đó đã có thông tin anh bí mật kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà giàu, rồi có nguồn tin cho biết Hồ Ca và nữ diễn viên Vương Hiểu Thần đã tổ chức đám cưới.
Thay vì vui mừng khi thần tượng vẫn còn FA, số đông người hâm mộ của Hồ Ca đều tiu nghỉu khi nam diễn viên phủ nhận tin đồn kết hôn. Có vẻ như sau nhiều năm làm kiếp mai mối thì Hồ Ca vẫn chưa thể tìm được ý trung nhân cho mình.