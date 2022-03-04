Dương Mịch dắt 'trai lạ' về nhà, tưởng ai hóa ra người quen?

Sao quốc tế 04/03/2022 14:26

Loạt ảnh mới nhất của Dương Mịch đã làm dấy lên tin đồn cô đã có bạn trai mới sau khi chia tay với Ngụy Đại Huân, tuy vậy danh tính thật sự của người này lại khiến netizen một phen "ngã ngửa".

Theo bài viết mới đây trên trang Sohu, một blogger đình đám vừa chia sẻ loạt ảnh Dương Mịch sánh bước bên cạnh mộ người đàn ông cao ráo và ưa nhìn. Bộ ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ai cũng tò mò về danh tính người đàn ông mới của Dương Mịch.

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Dương Mịch vừa đi vừa trò chuyện cùng người đàn ông này - Ảnh: Sohu
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Nhan sắc của người này được đánh giá là điển trai như nghệ sĩ - Ảnh: Sohu

Cụ thể, blogger này cho hay, Dương Mịch bị bắt gặp đi cùng với người đàn ông này ở Thượng Hải, vì không đeo khẩu trang nên toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông này đã bị lộ ra, dung nhan được đánh giá là anh tuấn như một người nổi tiếng. Người này còn tỏ ra khá thân thiết và quen thuộc với các thành viên trong ê-kíp của Dương Mịch, sau đó cả hai đi cùng nhau về phía một khu nhà.

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Thật ra anh là trợ lý của đạo diễn Quách Kính Minh - Ảnh: Sohu

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải, nhiều netizen đã nhanh chóng nhận ra người "bạn trai tin đồn này". Theo đó, người này là trợ lý của đạo diễn Quách Kính Minh, anh và Dương Mịch không có mối quan hệ nào cả, cả hai chỉ là đang đi sang nhà Quách Kính Minh chơi mà thôi.

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