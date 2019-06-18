Diện váy xẻ cao khoe chân dài miên man, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cả Weibo ‘dậy sóng’ nhưng bất ngờ nhất là ở tấm cuối

Tối 17/6, “Mỹ nữ Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt tại sự kiện Tencent Pictures ở Bắc Kinh và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nữ diễn viên diện váy lệch vai quyến rũ với phần thân xẻ sâu khoe đôi chân thon dài miên man trước ống kính máy ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight ngay khi xuất hiện - Ảnh: Internet

Mặc dù là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không ít lần “mất điểm” trong mắt khán giả khi để lộ những hình ảnh kém sắc tại các sự kiện giải trí. Chính vì vậy, lần xuất hiện đầy rạng rỡ này của người đẹp đã khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.