Diện váy xẻ cao khoe chân dài miên man, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cả Weibo ‘dậy sóng’ nhưng bất ngờ nhất là ở tấm cuối

Xuất hiện tại một sự kiện giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa vì quá xinh đẹp.
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Tối 17/6, “Mỹ nữ Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt tại sự kiện Tencent Pictures ở Bắc Kinh và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nữ diễn viên diện váy lệch vai quyến rũ với phần thân xẻ sâu khoe đôi chân thon dài miên man trước ống kính máy ảnh.
Mặc dù là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không ít lần “mất điểm” trong mắt khán giả khi để lộ những hình ảnh kém sắc tại các sự kiện giải trí. Chính vì vậy, lần xuất hiện đầy rạng rỡ này của người đẹp đã khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.
Những hình ảnh của “Mỹ nữ Tân Cương” tại sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Weibo. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại được phong độ nhan sắc và ngày càng quyến rũ hơn.
Thậm chí, khoảnh khắc người đẹp đứng sau hậu trường được người hâm mộ chụp lại bằng camera thường cũng đủ để chứng minh nhan sắc nữ thần của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù bức ảnh không được rõ nét nhưng những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cô chẳng mấy khác biệt so với những hình ảnh đã qua chỉnh sửa.
Có thể thấy, mọi thông tin và hình ảnh về Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Nhất cử nhất động của người đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dẫu vậy, lần tái xuất này của nữ diễn viên đã khiến công chúng vô cùng “mãn nhãn”.