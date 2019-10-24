Để lộ mặt mộc kém sắc, mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc khiến dân mạng thở dài ngao ngán

Sao quốc tế 24/10/2019 11:32

Được bình chọn là gương mặt đẹp nhất Trung Quốc nhưng nữ diễn viên Dương Siêu Việt lại khiến nhiều người thất vọng khi không trang điểm.

Nữ ca sĩ, diễn viên Dương Siêu Việt sinh năm 1998, cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình “Produce 101” bản Trung. Hiện tại, bên cạnh vai trò là thành viên nhóm nhạc "Hỏa Tiễn Thiếu Nữ", Dương Siêu Việt còn tham gia đóng phim.

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Dương Siêu Việt bắt đầu được chú ý khi tham gia 'Produce 101' - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp bắt mắt, Dương Siêu Việt từng đứng đầu bảng xếp hạng “Top 100 gương mặt đẹp nhất Trung Quốc” do trang phê bình sắc đẹp TC Candler của Mỹ bình chọn.

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Dương Siêu Việt được bình chọn là gương mặt đẹp nhất Trung Quốc - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, netizen xứ Trung đã một mực phản đối kết quả này vì đa phần ý kiến đều cho rằng Dương Siêu Việt chỉ dừng ở mức xinh xắn, đáng yêu. Nói về thần thái và nhan sắc thì khó có thể vượt qua các mỹ nhân hàng đầu như Lưu Thi Thi, Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Lưu Diệc Phi

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Nhan sắc ngọt ngào của cô nàng - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, nhan sắc của Dương Siêu Việt lại tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, người đẹp 9X tự tin xuất hiện với gương mặt mộc và ăn mặc xuề xòa trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, nhan sắc thật của Dương Siêu Việt lại bị cho là mờ nhạt, kém sắc và khác “một trời một vực” so với lúc trang điểm.

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Mặt mộc của Dương Siêu Việt bị chê kém sắc, khác xa so với lúc trang điểm – Ảnh: Internet

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Khó có thể nhận ra đây là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nữ diễn viên nhận về hàng loạt bình luận chê bai của netizen xứ Trung. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai rằng, Dương Siêu Việt là minh chứng cho sự khác biệt của con gái khi để mặt mộc và make-up.

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Phạm Băng Băng Lưu Diệc Phi

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