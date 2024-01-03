Đàm Tùng Vận bị lộ ảnh mặc váy cưới chuẩn bị về chung nhà cùng bạn trai, xứng đôi vừa lứa đến bất ngờ

Mới đây, hình ảnh của Đàm Tùng Vận ở hậu trường Thục Cẩm Nhân Gia được hé lộ bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng. Tạo hình mới trong ngày đại hôn của nữ chính Quý Anh Anh. Lần này, hỉ phục của Đàm Tùng Vận được kết hợp giữa hai màu xanh - đỏ cùng kiểu tóc búi cao và cách đánh son đặc biệt. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp vậy nên kiểu tạo hình này ở Thục Cẩm Nhân Gia chẳng thể làm khó được Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận vốn nổi danh là “nữ thần thanh xuân” khi sở hữu gương mặt ăn gian tuổi cực đỉnh của Cbiz. Nên dù cho kết hợp với bất cứ bạn diễn nam kém tuổi nào cô nàng vẫn tạo chemistry cực đỉnh. Cách đây không lâu, Đàm Tùng Vận đã vào đoàn phim Thục Cẩm Nhân Gia hợp tác cùng Trịnh Nghiệp Thành.

So với bạn diễn Trịnh Nghiệp Thành, Đàm Tùng Vận lớn hơn 3 tuổi, nhưng khi xuất hiện cạnh nhau ở phi trường Thục Cẩm Nhân Gia cặp đôi lại như chẳng hề có khoảng cách tuổi tác.

Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên - con trai thứ 3 của Dương Gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng. Ngoài câu chuyện tình yêu, phim sẽ lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như những âm mưu, toan tính trên thương trường.

Trịnh Nghiệp Thành - Đàm Tùng Vận nên duyên trong dự án phim Thục Cẩm Nhân Gia.

Trịnh Nghiệp Thành - Đàm Tùng Vận nên duyên màn ảnh trong dự án Thục Cẩm Nhân Gia hứa hẹn sẽ là tác phẩm bứt phá. Vì thực tế, nam diễn viên 9X có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất cũng như sự nhiệt huyết.

Sina từng đánh giá cao kĩ năng dùng kiếm, đao, dao, quạt hay đánh nhau trên dây cáp, nhào lộn nhiều vòng trên không của Trịnh Nghiệp Thành trong Chúc Khanh Hảo, Tam Thiên Nha Sát.

Trịnh Nghiệp Thành trong Chúc Khanh Hảo nhận được đánh giá cao kĩ năng dùng kiếm, đao, dao, quạt hay đánh nhau trên dây cáp.

Trong khi đó, Sina nhận xét Đàm Tùng Vận có lối diễn tự nhiên, linh hoạt. Dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả.

Hiện tại, Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.