Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương "mở bát" ổn áp trên Douban nhưng vẫn bị chê chỉ vì một điểm này

Bên dưới các lượt vote, netizen xứ Trung cũng để lại các đánh giá bày tỏ niềm yêu thích của mình với bộ phim. Đa số khán giả dành lời khen cho phim mới của Dương Dương bởi các cảnh hành động cực kì mãn nhãn và chân thực.

Sau hơn 4 tháng lên sóng, bộ phim nghiệp vụ quân nhân Đặc Chiến Vinh Quang do Dương Dương và Lý Nhất Đồng đóng chính tiếp tục có thêm nhiều thành tích mới. Sau khi Douban chính thức mở điểm, phim đã đạt được con số khả quan với 7.1 điểm cho 71 nghìn lượt vote.

Đa số khán giả dành lời khen cho phim mới của Dương Dương bởi các cảnh hành động cực kì mãn nhãn và chân thực.

Hơn thế nữa, ngay từ khi những đoạn video hậu trường được tung ra, khán giả cũng không khỏi nổ mắt bởi hình ảnh lăn xả trên thao trường và các dạng địa hình khác của dàn diễn viên.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, netizen cũng không khỏi thắc mắc khi một phim tạo được sức hút như Đặc Chiến Vinh Quang mà lại có lượt bình chọn quá thấp trên Douban. Nghi vấn được đặt ra là liệu chính khả năng diễn xuất của nam thần Dương Dương đã khiến khán giả quay lưng với phim hay bởi kịch bản chưa đủ để lôi cuốn khán giả.

Đặc Chiến Vinh Quang có câu chuyện kể về anh chàng quân nhân tài giỏi mang tên Yến Phá Nhạc do Dương Dương thủ vai. Ảnh: Internet

Đặc Chiến Vinh Quang có câu chuyện kể về anh chàng quân nhân tài giỏi mang tên Yến Phá Nhạc. Anh xuất thân trong gia đình truyền thống quân nhân, anh dũng và thông minh hơn người. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại sau vai diễn gây ồn ào trong Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương. Dương Dương đã xuất hiện với dáng vẻ gai góc, can trường, khác hẳn với hình tượng nam thần vườn trường thường thấy.

Nhiều netizen cũng để lại bình luận cho rằng một bộ phim lấy đề tài quân sự như Đặc Chiến Vinh Quang thì việc phổ biến với khán giả là vô cùng khó. Vì thế nên số lượt vote 71 nghìn đã là rất khả quan.