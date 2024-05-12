Cổ Lực Na Trát bị chê là 'người đẹp não ngắn' vì phát ngôn thiếu tinh tế với 'đàn chị' Giang Sở Ảnh

Tài tử Dương Hựu Ninh hỏi thêm Giang Sơ Ảnh: "Thế em tuổi con gì?", thì người đẹp Tân Cương lại tiếp tục: "Anh đừng hỏi nữa, người ta không muốn nói".

Khi tham gia show Hoa tỷ đệ mới đây, trong một lần ngồi nói chuyện, nữ diễn viên Tần Lam khen Giang Sở Ảnh trẻ trung, nhìn không như người sắp bước sang tuổi 40. Lúc này, Cổ Lực Na Trát nói: "Không giống chỗ nào, vừa nhìn là biết rồi".

Một lần khác, Giang Sơ Ảnh chia sẻ cô chưa từng đi du lịch Thái Lan bao giờ, Cổ Lực Na Trát đùa giỡn: "Sao chị không đi với em? Chị không muốn gặp em đúng không? Chị lo em sẽ làm lu mờ nhan sắc của chị hả", khiến Giang Sơ Ảnh chỉ còn biết cười trừ. Ngay sau đó, những lời bình luận của Cổ Lực Na Trát thiếu tinh tế, bóc trần vấn đề tuổi tác của đàn chị, cũng tự tin thái quá vào ngoại hình của bản thân.

Sau này, Cổ Lực Na Trát học cách sống vì chính mình, dũng cảm đối mặt với những bình luận ác ý từ cư dân mạng. Do đó, khi tham gia show giải trí, cô thả lỏng hơn, hoạt bát và sẵn sàng chia sẻ hơn. Tuy nhiên, cũng vì vậy, Cổ Lực Na Trát thường rơi vào tình huống cho thấy cô là người thiếu kiến thức sống thực tế, EQ không cao. Nữ diễn viên bị chê là "người đẹp não rỗng".

Mặt khác, cũng có nhiều người hâm mộ bênh vực Cổ Lực Na Trát, khẳng định mỹ nhân Tân Cương và đàn chị Giang Sơ Ảnh đã thân quen 7-8 năm. Trong các cuộc trò chuyện, họ thường xuyên trêu chọc nhau, những câu nói của Na Trát không có ác ý.

Cổ Lực Na Trát (SN 1992) là một trong những mỹ nhân Tân Cương của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay cùng Đồng Lệ Á, Địch Lệ Nhiệt Ba. Gương mặt đẹp và cuốn hút giúp cô được xem như "búp bê sống" trên các tạp chí thời trang. Mỹ nhân sinh năm 1992 sở hữu tỉ lệ cơ thể cân đối, chiều cao 1,72m cùng đôi chân dài miên man.

Năm 2012, cô lấn sân sang diễn xuất với vai diễn Tiểu Tuyết trong tác phẩm ăn khách Hiên Viên Kiếm cùng Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, Cổ Lực Na Trát khá thuận lợi trong sự nghiệp, được hợp tác với nhiều ngôi sao lớn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong các dự án như Võ Thần Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Trạch Thiên Ký...

Cổ Lực Na Trát được xem là nữ diễn viên hiếm hoi liên tục mất điểm vì đời tư tai tiếng từ khi bước chân vào làng giải trí. Ngoài ra, năng lực diễn xuất hạn chế cũng khiến Cổ Lực Na Trát bị đưa vào danh sách những diễn viên nữ bị ghét.

Cổ Lực Na Trát được xem là bản sao của đàn chị Angelababy vì cả hai đều tấn công làng giải trí nhờ ngoại hình xinh như búp bê nhưng sở hữu nhiều dự án gây tranh cãi về nội dung, năng lực diễn xuất.