Chương Nhược Nam lên tiếng về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ giảm hơn 5kg để đóng 'Khó dỗ dành'

Trong buổi livestream mới đây, Chương Nhược Nam cho biết, do phải giảm hơn 5 kg để vào vai Ôn Dĩ Phàm nên ngoại hình có chút khác lạ, mắt trở nên to hơn. Cô khẳng định không tiêm filler làm đầy má, cũng không sử dụng bất kỳ biện pháp can thiệp nào trên khuôn mặt.

Theo nữ chính phim "Khó dỗ dành", lúc quay phim, chụp ảnh được yêu cầu trang điểm đầy đặn nên khuôn mặt trông giống như bị sưng, có chút đơ cứng. Đây là tình trạng chung mà nhiều diễn viên gặp phải. Vì thế, Nhược Nam đã nỗ lực thử nghiệm và tìm kiếm các kiểu trang điểm phù hợp với bản thân.