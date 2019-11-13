Choáng trước nhan sắc bị thời gian lãng quên của mỹ nhân ‘Bến Thượng Hải’ ở tuổi 65

Sao quốc tế 13/11/2019 17:42

Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi – mỹ nhân nổi tiếng trong bộ phim “Bến Thượng Hải” khiến nhiều người bất ngờ trước nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian của mình.

Cách đây 39 năm, bộ phim “Bến Thượng Hải” do Châu Nhuận Phát đóng chính đã trở thành huyền thoại trong lòng khán giả. Trải qua nhiều thăng trầm, dàn diễn viên trong phim nay là những ngôi sao gạo cội của Cbiz.

Trong đó, nữ chính Phùng Trình Trình do diễn viên Triệu Nhã Chi thủ vai là một trong những “tường thành” nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 65, mỹ nhân “Bến Thượng Hải” vẫn khiến nhiều người xao xuyến với vẻ đẹp bị thời gian lãng quên của mình.

dien vien trieu nha chi 1
Triệu Nhã Chi trong 'Bến Thượng Hải' - Ảnh: Internet
dien vien trieu nha chi 2
Vẻ đẹp khiến bao người say đắm của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Những hình ảnh gần đây của Triệu Nhã Chi khiến netizen xứ Trung phải ngỡ ngàng vì nhan sắc của bà chẳng kém gì thiếu nữ đôi mươi. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên sở hữu gương mặt trẻ trung, thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ.

dien vien trieu nha chi 3
Nhan sắc U70 của Triệu Nhã Chi - Ảnh: Internet

dien vien trieu nha chi 4

dien vien trieu nha chi 5
Người đẹp sở hữu gu thời trang vô cùng sành điệu - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Triệu Nhã Chi, bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà là thường xuyên đi bơi, luyện tập khí công và ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cho biết việc luôn giữ một tinh thần thoải mái cũng là yếu tố quan trọng để đẩy lùi lão hóa.

dien vien trieu nha chi 6
Triệu Nhã Chi hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Nhã Chi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Hơn 30 năm bên nhau, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Trước đó, ngôi sao “Bến Thượng Hải” từng một lần đổ vỡ hôn nhân vì không tìm được tiếng nói chung.

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Sau nhiều mong đợi, cuối cùng Angela Baby cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 42 đến ông xã Huỳnh Hiểu Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bến Thượng Hải Châu Nhuận Phát Triệu Nhã Chi

TIN LIÊN QUAN

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Ngô Diệc Phàm hạ mình giảm caste, cùng phiên vị với Dương Tử để đóng 'Thanh trâm hành'?

Ngô Diệc Phàm hạ mình giảm caste, cùng phiên vị với Dương Tử để đóng 'Thanh trâm hành'?

Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Động thái đáng ngờ của Angela Baby trong ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh

Động thái đáng ngờ của Angela Baby trong ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh

'Mẹ một con' Dương Mịch lại khiến dân mạng ngơ ngẩn với tạo hình trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ

'Mẹ một con' Dương Mịch lại khiến dân mạng ngơ ngẩn với tạo hình trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 56 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới