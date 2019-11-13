Choáng trước nhan sắc bị thời gian lãng quên của mỹ nhân ‘Bến Thượng Hải’ ở tuổi 65

Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi – mỹ nhân nổi tiếng trong bộ phim “Bến Thượng Hải” khiến nhiều người bất ngờ trước nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian của mình.

Cách đây 39 năm, bộ phim “Bến Thượng Hải” do Châu Nhuận Phát đóng chính đã trở thành huyền thoại trong lòng khán giả. Trải qua nhiều thăng trầm, dàn diễn viên trong phim nay là những ngôi sao gạo cội của Cbiz.

Trong đó, nữ chính Phùng Trình Trình do diễn viên Triệu Nhã Chi thủ vai là một trong những “tường thành” nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 65, mỹ nhân “Bến Thượng Hải” vẫn khiến nhiều người xao xuyến với vẻ đẹp bị thời gian lãng quên của mình.

Triệu Nhã Chi trong 'Bến Thượng Hải' - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp khiến bao người say đắm của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Những hình ảnh gần đây của Triệu Nhã Chi khiến netizen xứ Trung phải ngỡ ngàng vì nhan sắc của bà chẳng kém gì thiếu nữ đôi mươi. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên sở hữu gương mặt trẻ trung, thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc U70 của Triệu Nhã Chi - Ảnh: Internet

Người đẹp sở hữu gu thời trang vô cùng sành điệu - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Triệu Nhã Chi, bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà là thường xuyên đi bơi, luyện tập khí công và ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cho biết việc luôn giữ một tinh thần thoải mái cũng là yếu tố quan trọng để đẩy lùi lão hóa.

Triệu Nhã Chi hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Nhã Chi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Hơn 30 năm bên nhau, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Trước đó, ngôi sao “Bến Thượng Hải” từng một lần đổ vỡ hôn nhân vì không tìm được tiếng nói chung.

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