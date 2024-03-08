Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng "quá chiến" trong Cẩm Nguyệt Như Ca

Sao quốc tế 08/03/2024 13:48

Những hình ảnh mới nhất trong tạo hình nữ tướng của nàng tiểu hoa Châu Dã trong dự án phim cổ trang Cẩm Nguyệt Như Ca lại tiếp tục khiến fan háo hức và mong chờ.

Thời điểm hiện tại, Cẩm Nguyệt Như Ca đang là một trong những bộ phim được khán giả mong chờ với sự góp mặt của hai gương mặt đang lên là Châu Dã và Thừa Lỗi. Trong phim, Châu Dã hóa thân thành Hòa Yến, một nữ tướng quân, còn Thừa Lỗi vào vai Tiêu Giác, nhân vật đầy nam tính và mạnh mẽ.

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Châu Dã hóa thân thành nữ tướng Hòa Yến trong Cẩm Nguyệt Như Ca. 

Những hình ảnh tạo hình đầu tiên của Châu Dã trong vai nữ tướng được hé lộ lập tức trở thành một trong những chủ đề gây xôn xao cộng đồng mọt phim Hoa ngữ. Trong ảnh, nữ diễn viên 9X mặc bộ chiến giáp vàng, bên ngoài khoác áo choàng thiết kế cổ lông mềm mịn, tư thế ngồi trên lưng ngựa đầy oai phong.

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 2Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 3Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 4

Mái tóc nữ diễn viên được buộc cao gọn gàng, gương mặt lấm lem, trên gò má còn vương vết máu. Qua hình ảnh này có thể dễ dàng đoán được đây là một trong những phân cảnh trên sa trường của nhân vật Hòa Yến.

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 5
Ngoài hình ảnh nam tính mạnh mẽ, Yến Hòa cũng là một tiểu thư quyền quý xinh đẹp. 

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 6Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 7Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 8

Bên cạnh đó, không chỉ có tạo hình nam tính mạnh mẽ, Yến Hòa cũng xuất hiện trong những tạo hình yểu điệu, thướt tha, toát lên vẻ tiểu thư quyền quý xinh đẹp động lòng người.

Cẩm Nguyệt Như Ca là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Nội dung câu chuyện đặc sắc khai thác đề tài triều đình, quyền mưu cùng với bức tranh tình yêu đầy giông tố, thử thách giữa hai nhân vật chính Hòa Yến (Châu Dã) và Thừa Giác (Ngô Lỗi).

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 9Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 10Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 11

Châu Dã đảm nhận vai nữ chính Hòa Yến, vốn là tiểu thư khuê các nhưng phải cải nam trang thay huynh trưởng chinh chiến nơi sa trường. Theo nguyên tác, sau khi huynh trưởng khỏi bệnh, hai người hoán đổi lại thân phận cho nhau, Hòa Yến quay về với thân phận nữ nhi của mình.

Bao năm quen với đao kiếm, mưa máu gió tanh chốn sa trường, Hòa Yến nào còn vẻ dịu dàng, nhu mì của một nàng tiểu thư nơi khuê phòng. Cuộc sống hôn nhân theo lời phụ mẫu không như ý. Tiểu thiếp của phu quân chèn ép nàng đủ đường, ra sức hãm hại. Cuối cùng, nữ anh hùng từng xông pha nơi trận mạc, chiến công hiển hách lại phải cam chịu kết cục hẩm hiu, nàng rời khỏi thế gian trong u uất, cô độc.

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Tạo hình của nam chính Tiêu Giác do Thừa Lỗi thủ vai cũng nhận được nhiều lời khen.

Thế nhưng rất may, cô có cơ hội trọng sinh quay ngược trở về quá khứ. Ở kiếp sống mới, cô quyết tâm trả lại hết những đớn đau mà kiếp trước phải gánh chịu và tìm thấy chân ái của đời mình, đó là nam chính Tiêu Giác.

Theo cốt truyện, Hòa Yến có tuyến tình cảm với nam chính Tiêu Giác do Thừa Lỗi thủ vai. Nhân vật Tiêu Giác là người trầm ổn, tính cách lạnh lùng nhưng chính trực, sở hữu võ công cao cường. Duyên phận đưa đẩy để hai người gặp gỡ quen biết, Hòa Yến và Tiêu Giác bắt tay nhau hợp sức trừ gian thần, diệt giặc ngoại bang, mang đến cuộc sống yên bình cho bách tính.

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 13Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 14

Châu Dã cực hút mắt khi hóa thân nữ tướng 'quá chiến' trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 15
Hình ảnh trong cảnh đại hôn giữa Hòa Yến và Tiêu Giác đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh hậu trường của Châu Dã và Thừa Lỗi được tung ra, netizen không khỏi phấn khích mong đợi phản ứng hóa học bùng nổ của đôi trai tài gái sắc. Bên cạnh đó, tạo hình chỉn chu của hai nhân vật nhân vật cũng nhận được cơn mưa lời khen.

Hay mới đây, những hình ảnh trong cảnh đại hôn giữa Hòa Yến và Tiêu Giác đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ở phân cảnh này, trông Châu Dã cùng với Thừa Lỗi cực kỳ đẹp đôi. Dĩ nhiên, cả hai đã nhận được không ít lời khen.

Châu Dã sinh năm 1998 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và hiện trực thuộc công ty giải trí Truyền thông Hòa Tụng. Nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn. Vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng của Châu Dã giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.

Cũng nhờ vậy, cô được đàn chị Lý Băng Băng yêu mến và o bế. Châu Dã nổi tiếng với vai Cố Tương trong Sơn Hà Lệnh và Ngụy Lai trong Em Của Thời Niên Thiếu.

 

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