Căng: Chồng Từ Hy Viên nhường quyền thừa kế cho mẹ vợ, cả nhà em gái liền nhảy vào tranh giành

Nguồn tin của Next Apple cho biết gia đình Từ Hy Viên đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến giành quyền nuôi con, quyền thừa kế với Uông Tiểu Phi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Trong đó, em gái Từ Hy Viên là MC Từ Hy Đệ đang tham khảo ý kiến của nhà chồng có truyền thống luật sư của mình về các thủ tục pháp lý, tố tụng có liên quan để hỗ trợ cho anh rể Koo Jun Yup và mẹ ruột. Bản thân Từ Hy Đệ cũng là thành viên nhận thừa kế của Từ Hy Viên.

Ngoài ra, mẹ chồng của Từ Hy Đệ là luật sư có tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), chị dâu là tiến sĩ luật tốt nghiệp ở Mỹ. Với việc cả nhà Từ Hy Đệ nhảy vào, cuộc chiến thừa kế tài sản của nhà Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi được truyền thông đánh giá sẽ vô cùng căng thẳng, drama.

Chưa kể, gia đình Từ Hy Viên cũng sẽ trở thành đại diện pháp lý của cố minh tinh trong vụ kiện về tiền cấp dưỡng hậu ly hôn còn đang xét xử dang dở với Uông Tiểu Phi.

Do Từ Hy Viên ra đi đột ngột, vấn đề thừa kế tài sản của cô nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Thời gian qua, có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến việc phân chia tài sản của Từ Hy Viên, điển hình như Koo Jun Yup đã chuyển nhượng biệt thự 160 tỷ đồng cho mẹ vợ, nhưng đến nay phía Từ Hy Viên vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Theo đó, Từ Hy Viên có khối tài sản khoảng 30 triệu USD (trên 761 tỷ đồng). Trong đó bao gồm bất động sản như khu đất tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia trị giá khoảng 44,38 triệu NDT (hơn 152 tỷ đồng), 1 căn penthouse khoảng 80 triệu NDT (khoảng 278 tỷ đồng). Ngoài ra, Từ Hy Viên còn có 1 phần tài sản nhận được sau khi ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Thi thể Từ Hy Viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 3/2. Ngày 5/2, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Em gái nữ diễn viên muốn giữ tro cốt tại nhà để chị gái không cô đơn, cũng như khi có thời gian cô sẽ trò chuyện cùng chị gái. Tuy nhiên, quyết định giữ tro cốt tại Từ Hy Viên tại nhà riêng ở chung cư cao cấp Tín Nghĩa (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) của gia đình cô không được hàng xóm xung quanh đồng tình. Sự phản đối của cư dân xung quanh buộc người thân Từ Hy Viên phải thay đổi kế hoạch hậu sự.

Từ Hy Đệ thông báo gia đình sẽ chôn cất chị gái cô theo hình thức thụ táng thân thiện với môi trường, không lập bia mộ. Theo Từ Hy Đệ, đây là ý nguyện của Từ Hy Viên lúc sinh thời. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn Từ Hy Viên thanh thản, được hòa làm 1 với thiên nhiên sau khi mất. Với hình thức thụ táng, tro cốt người đã khuất sẽ được cho vào túi ni lông hoặc túi giấy dễ phân hủy chôn dưới gốc cây trong khu vực nghĩa trang đã đăng ký, không có bia mộ hay tên của người mất được ghi lại.

Tuy nhiên, hình thức thụ táng này không thực sự tốt đẹp, an yên như mọi người vẫn tưởng. Việc nói rằng hình thức thụ táng sẽ giúp người đã khuất yên ổn, hòa cùng thiên nhiên chỉ là lời nói an ủi tâm lý đối với các thành viên trong gia đình tang quyến. Theo các chuyên gia tang lễ, tro cốt có chứa các chất không dễ phân hủy trong tự nhiên, thường bị vón cục làm cây xanh không thể sinh trưởng. Do đó, sau 1 năm hoặc vài năm, các nhân viên nghĩa trang sẽ lật cây xanh lên để mang những mảnh tro cốt này đi hỏa táng lần 2 rồi sau đó tiếp tục rải chúng vào đất.

Chưa kể, người đã khuất khi thụ táng sẽ không được lập bia mộ nên sau vài năm rất có thể người thân của Từ Hy Viên cũng sẽ không biết cố nghệ sĩ được chôn cất ở đâu vì cây xanh có thể bị di dời, đất trồng được cải tạo mỗi năm, tro cốt có thể được rải ở vị trí khác sau khi mang đi hỏa thiêu lần 2. Sau khi sự thật đằng sau hình thức thụ táng này được truyền thông đăng tải, công chúng yêu cầu gia đình Từ Hy Viên lập mộ chôn cất cố nghệ sĩ đàng hoàng, trang trọng. Tuy nhiên, gia đình Từ Hy Viên chưa phản hồi lại điều này.