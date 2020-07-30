Biết là giá cát sê của Jennie (BLACKPINK) thuộc hàng khủng nhưng chỉ 1 bài post ‘sương sương’ cũng nhận về gần 12 tỷ thì choáng thật

Với danh tiếng hiện tại, mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân, “cây hút fan” nhà BLACKPINK – nữ thần tượng Jennie bỏ túi hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, một chương trình Hàn Quốc đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tiết lộ giá bài đăng quảng cáo trên Instagram cá nhân của Jennie (BLACKPINK). Theo đó, với tài khoản cá nhân đạt 30,4 triệu người theo dõi, số tiền mà thành viên “Hắc Hường” nhận được với mỗi bài đăng quảng cáo sẽ rơi vào khoảng 600 triệu won (tương đương 11,6 tỷ đồng).

Theo chương trình, nhờ lượng người theo dõi khủng, mỗi bài đăng quảng cáo của Jennie sẽ được trả khoảng 11,6 tỷ đồng - Ảnh: Internet

'Thánh sold-out' Jennie - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, con số này đã khiến nhiều người choáng váng dù vốn biết rõ mức cát sê của gà nhà YG thuộc hàng khủng.

Được mệnh danh là biểu tượng thời trang của showbiz Hàn, thậm chí còn được ví như “Chanel sống” nên bất cứ thứ gì khoác trên người Jennie đều nhanh chóng sold-out (hết hàng). Không ít lần, người hâm mộ đã chi tiền khủng để mua toàn bộ những sản phẩm mà thần tượng làm người đại diện hoặc quảng cáo.

Quảng cáo 'sương sương' trên trang cá nhân, Jennie cũng đủ hốt bạc - Ảnh: IG

Nhiều khán giả cho rằng mức cát sê này hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng hiện tại của Jennie cũng như BLACKPINK.

Dưới đây là một số bình luận của netizen xứ Hàn sau khi mức giá đăng bài quảng cáo của giọng ca “Solo” được tiết lộ:

- Hoàn toàn xứng đáng với những gì cô ấy đang có.

- Tôi mà là doanh nghiệp tôi cũng muốn bỏ số tiền đó để được Jennie quảng cáo. Cô ấy dùng cái gì là cái đó cháy hàng.

- Tôi nghĩ có khi còn nhiều hơn, Jennie là đại sứ cho hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp mà.

- Trẻ, đẹp và có tất cả chính là Kim Jennie.

- Cũng có thể không phải là 600 triệu won nhưng cô ấy chắc chắn được trả rất nhiều tiền.

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