Bị đồn ép con trai ly hôn vì Dương Mịch không sinh được quý tử, mẹ Lưu Khải Uy phản ứng bất ngờ

Những nghi vấn xoay quanh sự đổ vỡ hôn nhân của vợ chồng Lưu Khải Uy vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Nhiều nguồn tin cho rằng, cả hai chia tay là vì mẹ nam diễn viên không chấp nhận được việc Dương Mịch sinh con gái.

Vụ ly hôn của cặp vợ chồng nổi tiếng Dương Mịch - Lưu Khải Uy vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Những thông tin về cuộc sống hậu ly hôn hay nguyên nhân khiến cả hai quyết định chia tay luôn là đề tài “hot” để truyền thông xứ Trung khai thác. Sau những tin đồn rạn nứt tình cảm, 'cặp đôi vàng' xứ Trung đã chia tay trong lặng lẽ - Ảnh: Internet Những ngày này, không chỉ người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi mà đối với các thành viên trong gia đình Lưu Khải Uy cũng không dễ dàng.

Gần đây, một số trang tin Hồng Kông đã đưa thông tin cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp đôi “đường ai nấy đi” là do mẹ chồng Dương Mịch. Những nguồn tin này cho biết, mẹ chồng Dương Mịch là người vô cùng hà khắc, bà cảm thấy cô không xứng làm con dâu. Lúc cả hai mới kết hôn, bà từng yêu cầu Dương Mịch nghỉ việc và trở về Hồng Kông để toàn tâm chăm lo cho gia đình nhưng nữ diễn viên không chấp nhận. Bên cạnh đó, mẹ Lưu Khải Uy luôn muốn có cháu trai nối dõi nhưng Dương Mịch lại sinh con gái. Dương Mịch - Lưu Khải Uy và bố mẹ chồng trong ngày cưới - Ảnh: Internet Trước những tin đồn này, phóng viên đã liên lạc tới mẹ của Lưu Khải Uy để xác minh nhưng bà từ chối trả lời. Thậm chí phóng viên còn đến tận nhà Lưu Khải Uy để chờ nhưng đều không gặp được mẹ của nam diễn viên. Một số nguồn tin cho biết mẹ Lưu Khải Uy đã đưa cháu nội đi du lịch để tránh mặt báo giới.

Từng có nhiều tin đồn về việc bất hòa giữa Dương Mịch và mẹ chồng - Ảnh: Internet Trong khi đó, nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy khá thoải mái khi trao đổi với truyền thông về con dâu bởi từ trước đến nay mối quan hệ của ông và Dương Mịch khá tốt đẹp. Ông từng cho biết Dương Mịch và Lưu Khải Uy chia tay không hề liên quan tới người thứ 3, cả hai đã kết thúc trong hòa bình. Nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan - Ảnh: Internet Hiện tại, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đang bận rộn với những dự án phim ảnh riêng. Con gái Tiểu Gạo Nếp của cả hai sẽ được ông bà nội chăm sóc.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Dương Mịch lần đầu lên tiếng về cuộc sống hiện tại Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Dương Mịch lần đầu tiên chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau ly hôn: “Điều gì đã xảy ra trước đây, cho dù tệ đến đâu, nó cũng không còn quan trọng với tôi nữa”.

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