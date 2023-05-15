Bee Namthip gây sốt khi để mặt mộc, ăn mặc giản dị mà vẫn rạng ngời đi bầu cử

Nhan sắc của "chị đại" ở độ tuổi 41 khiến nhiều người trầm trồ.
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Ngày 14/5, người dân xứ chùa vàng nô nức đi bầu cử và rất đông người nổi tiếng, siêu sao hạng A Tbiz cũng tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Nổi bật trong số đó phải kể đến Bee Namthip - "chị đại hổ báo" của The Face Thailand , đồng thời là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam qua loạt vai diễn ấn tượng.
Ngay khi xuất hiện tại địa điểm bầu cử, Bee Namthip đã gây chú ý với ngoại hình nổi bật của mình. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục đơn giản nhưng chị đại 8X vẫn khiến dân tình trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 41.
Bee Namthip là một trong những sao nữ quyền lực nhất showbiz Thái Lan. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1994 với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc. Người đẹp 41 tuổi nổi tiếng với các bộ phim: Dòng máu phượng hoàng, Khát vọng giàu sang, Trận chiến của những thiên thần, Linh hồn bị đánh tráo, Giao ước chết, Kiêu hãnh và định kiến… Ngoài ra, Bee Namthip còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của chương trình The Face (Thái Lan).
Bee Namthip từng gây sốt với loạt vai diễn ấn tượng và còn xuất hiện đầy "hổ báo" ở The Face Thailand
Hiện tại, Bee đã 41 tuổi, có trong tay mọi thứ, từ vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ đến sự nghiệp huy hoàng và những mối quan hệ hạnh phúc. Đặc biệt, cô cũng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, vi vu trời Tây, check-in tại những khách sạn đắt đỏ,... Nhìn những hình ảnh đời thường cô mới đăng tải trên trang cá nhân, khán giả phải hết lời khen ngợi vì sự trẻ trung đến khó tin của chị đại.