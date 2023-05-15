Bee Namthip gây sốt khi để mặt mộc, ăn mặc giản dị mà vẫn rạng ngời đi bầu cử

Ngày 14/5, người dân xứ chùa vàng nô nức đi bầu cử và rất đông người nổi tiếng, siêu sao hạng A Tbiz cũng tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Nổi bật trong số đó phải kể đến Bee Namthip - "chị đại hổ báo" của The Face Thailand , đồng thời là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam qua loạt vai diễn ấn tượng.

Nữ diễn viên khoe trọn gương mặt ít son phấn nhưng vẫn vô cùng sắc nét.

Khoảnh khắc dễ thương của cô khi đứng trước hòm bỏ phiếu

Ngay khi xuất hiện tại địa điểm bầu cử, Bee Namthip đã gây chú ý với ngoại hình nổi bật của mình. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục đơn giản nhưng chị đại 8X vẫn khiến dân tình trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 41.