Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz

Sao quốc tế 14/03/2022 18:30

Nền âm nhạc Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, K-pop là thể loại nhạc bao gồm các phong cách đa dạng từ pop, rap, rock... nhưng có những mặt tối mà ít ai biết được trong làng giải trí Hàn Quốc hào nhoáng này.

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 1

Các thần tượng trước mắt công chúng luôn là những người có tài năng thiên bẩm, được yêu thích. Nhưng đằng sau tất cả các tài năng, sự hào nhoáng đó là cả một chặng đường gian nan họ phải trải qua để vươn tới danh vọng.

Họ đã phải trải qua các chế độ luyện tập nghiêm ngặt để đặt bản thân vào các tiêu chuẩn của văn hóa Hàn Quốc hay cố gắng xây dựng bản thân theo hình ảnh lý tưởng trong xã hội.

CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các thực tập sinh phải trải qua nhiều giờ tập luyện, ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng và có được thân hình chuẩn theo yêu cầu. Ngoài ra, họ còn từ bỏ sự tự do của bản thân do hợp đồng dành cho các thần tượng K-pop tương lai được biết là rất khắt khe, thậm chí có thể nói là cực kì khắc nghiệt.

LUYỆN TẬP SUỐT 14 GIỜ NGÀY

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một số công ty tổ chức cho thực tập sinh lịch trình luyện tập kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Các thực tập sinh phải ở nội trú tại công ty, ngoài khoảng thời gian để ăn, ngủ thì phần lớn thời gian còn lại chỉ dành cho luyện tập và khoảng thời gian này có thể lên tới 14 tiếng một ngày.

Nền giải trí k-pop yêu cầu sự hoàn hảo và hết lòng vì người hâm mộ. Vì vậy quá trình chuẩn bị ra mắt của các thực tập sinh rất khó khăn, dẫn đến kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc khi họ phải bỏ qua cuộc sống cá nhân. Quá trình chuẩn bị ra mắt có thể kéo dài trong vài tháng và thậm chí có thể kéo dài trong nhiều năm liền.

DUY TRÌ VẺ ĐẸP NGOẠI HÌNH

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Như đã biết, tiêu chuẩn về vẻ đẹp của Hàn Quốc luôn rất chặt chẽ. Vì vậy, các idol luôn phải duy trì những đặc điểm hình thể hấp dẫn theo quy chuẩn.

Ví dụ, một người nặng hơn 50 kg là việc không thể chấp nhận được. Chính vì thế các idol Hàn Quốc luôn phải giữ được trọng lượng lý tưởng khi xuất hiện trước người hâm mộ.

Ngoài ra, nhiều người buộc phải trả tiền (hoặc trong một số ít trường hợp do công ty chi trả) cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để đáp ứng các tiêu chuẩn về sắc đẹp.

Có thể nói, các ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Hàn Quốc là: cắt mí, gọt cằm, nâng mũi và tạo hình môi trái tim.

HỢP ĐỒNG KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG RIÊNG TƯ

Nên biết rằng một khi ký hợp đồng với công ty quản lý, các thực tập sinh sẽ mất quyền tự do cá nhân, các công ty K-pop đưa ra một thứ giống như "hợp đồng nô lệ".

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Hợp đồng có thời hạn từ 7 đến 15 năm, tại thời điểm đặt chữ ký của mình, các thực tập sinh phải đồng ý tuân thủ tất cả các cam kết, cũng như ở trong nhóm được giao cho tới thời hạn giao kèo.

Bên cạnh đó, các công ty quản lý giữ phần trăm lợi nhuận cao, có thể lên đến 60% số tiền thu được bởi các nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ solo. 

Trong hợp đồng có những quy định cấm như không được yêu đương, bởi vì mọi người cho rằng thần tượng thuộc là về fandom. Ngoài ra, họ không được ra ngoài vào thời gian rảnh mà không có sự cho phép của công ty, thậm chí công ty cũng cấm từ việc không được tăng cân cho đến việc không được đưa ra các phát ngôn liên quan đến chính trị.

Bạn có bao giờ mong muốn trở thành Idol, đây là những mặt tối khi trở thành ngôi sao K- biz - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trong làng giải trí Hàn Quốc, cứ 10.000 thực tập sinh thì chỉ có một người được ra mắt với tư cách là thành viên trong một nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ solo, vì vậy áp lực rất lớn. Một vấn đề nhạy cảm khác mà các thực tập sinh trải qua là các vụ tự tử, mặc dù đang trong giai đoạn đào tạo áp lực nhưng việc tự tử cũng không giúp công ty quản lý ưu ái cho việc được ra mắt.

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