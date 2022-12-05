An Dĩ Hiên và gia đình đều vắng mặt trong ngày chồng tỷ phú bị xét xử

Sao quốc tế 05/12/2022 21:50

Phiên tòa xét xử tỷ phú Trần Vinh Luyện - chồng nữ diễn viên An Dĩ Hiên đã diễn ra vào 10h sáng 5/12.

Theo QQ, phiên tòa xét xử tỷ phú Trần Vinh Luyện diễn ra vào 10h sáng 5/12. Đây là lần đầu tiên vụ án của chồng An Dĩ Hiên được xét xử.

Nguồn tin cho biết vụ án của Trần Vinh Luyện có 9 bị cáo. Nhưng duy nhất tỷ phú họ Trần bị truy tố hình sự và giam giữ. Anh được quản giáo áp giải đến phiên tòa trong trang phục vest chỉn chu, đeo khẩu trang kín mặt. Trần Vinh Luyện im lặng, cúi đầu trong suốt quá trình bị xét xử.

Người nhà và cánh ký giả có thể theo dõi phiên xét xử qua video trực tiếp trong 43 khán phòng. Theo ghi nhận của QQ, An Dĩ Hiên và gia đình Trần Vinh Luyện không đến tham dự phiên tòa.

An Dĩ Hiên và gia đình đều vắng mặt trong ngày chồng tỷ phú bị xét xử - Ảnh 1

 

Sau khi Trần Vinh Luyện vướng lao lý, An Dĩ Hiên không xuất hiện cũng không bình luận về vụ việc của chồng. Cô xóa tất cả bài viết, hình ảnh liên quan đến Trần Vinh Luyện trên trang cá nhân. Thời gian qua, có tin An Dĩ Hiên làm thủ tục ly hôn để bảo vệ danh tiếng và tài sản cá nhân nhưng người đẹp Đài Loan không phản hồi.

Theo Apple Daily, nữ diễn viên hiện ở Macau. Cô một mình chăm sóc hai con nhỏ và bố chồng ngoài 90 tuổi. Bạn bè thân thiết của An Dĩ Hiên cho biết thể chất ngôi sao Đài Loan sa sút nghiêm trọng. Cú sốc chồng bị bắt quá lớn khiến cô không thể vực dậy tinh thần.

Trần Vinh Luyện bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Sina cho biết chồng An Dĩ Hiên có thể phải nhận mức án 20 năm tù giam. Trong đó, riêng tội danh "điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp", Trần Vinh Luyện nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macao còn vướng cáo buộc từ chối hợp tác điều tra.

An Dĩ Hiên và gia đình đều vắng mặt trong ngày chồng tỷ phú bị xét xử - Ảnh 2

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng cô sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Ngôi sao 42 tuổi từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

 

Cô sinh năm 1980 ở Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Tân Tây du ký (vai Bạch Cốt Tinh), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 (vai Triệu Mẫn), Trạm kế tiếp hạnh phúc (vai Lương Mộ Tranh), Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (vai Lâm Nguyệt Như)...

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh

Doanh nhân Trần Vinh Luyện - người đứng đầu tập đoàn Đại Tấn, bị truy tố với 83 tội danh.

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