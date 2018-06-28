Xuất tinh ở phụ nữ và những bí ẩn thú vị không phải ai cũng biết

Xuất tinh ở nữ giới khá hiếm. Theo thống kê chỉ có khoảng 10% phụ nữ được trải nghiệm điều này nhưng tần suất không nhiều và thậm chí có thể chỉ là duy nhất một lần trong đời.

Sự xuất tinh ở nữ giới trong tiếng anh được gọi là "female ejaculation" . Đây vẫn còn là một bí ẩn mà chính bản thân người phụ nữ cũng không biết, và khiến cho không ít các quý ông tò mò và băn khoăn không biết hiện tượng này như thế nào?

Chất dịch đó đôi khi chỉ là vài giọt hoặc cũng có thể nhiều hơn. Tuy nhiên chúng không nhiều như sản phẩm của cánh mày râu được. Chỉ khi nào đạt được cực khoái thật sự, vùng cơ nơi đáy chậu sẽ co thắt mạnh mẽ, các tuyết xung quanh niệu đạo sẽ sản sinh chất dịch. Dưới sức ép mạnh mẽ của các cơ, chất dịch được đẩy ra ngoài gọi là hiện tượng xuất tinh ở phụ nữ.

Tuy nhiên, nếu chị em nào sở hữu sức khỏe sinh lý tốt, khi “tham chiến” ăn nhập với bạn tình thì vẫn được tận hưởng được nhiều lần thăng hoa. Lúc này, các chị em và đối tác có thể thấy xuất tinh ở nữ giới xuất hiện là một dòng dịch chảy ra.

Làm thế nào để phụ nữ xuất tinh?

Theo các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ xuất tinh khi quan hệ nếu được kích thích ở điểm G nằm ở gần thành âm đạo, cách cửa vào âm hộ khoảng vài cm, dọc theo niệu đạo và gần với cơ thắt vòng của bàng quang. Khi được kích thích đúng điểm G “cô bé” sẽ căng phồng lên và bắt đầu tiết dịch qua niệu đạo.

Kích thích đúng điểm G, đủ độ nàng đạt cực khoái mới có thể xuất tinh. Ảnh internet

Cũng giống với nam giới, khi đạt được khoái cảm nữ giới sẽ xuất tinh sau vài giây kích thích. Lúc này các chị em cảm thấy muốn đi tiểu nhưng sau đó cảm giác này được thay thế bởi khoái cảm.

Tuy nhiên, để phụ nữ đạt được khoái cảm dẫn đến xuất tinh thì không hề dễ, chỉ có người đàn ông có kinh nghiệm tình trường dày dặn hiểu được tâm lý phụ nữ mới làm được. Do đó, khi muốn làm cho phụ nữ sướng và xuất tinh thì người đàn ông phải biết cách làm cho cô ấy thật thoải mái và có kỹ thuật tốt để “mơn trớn”, khi được kích thích đủ độ, đúng chỗ nàng sẽ dễ dàng đạt được cực khoái.

Phụ có thể đạt nhiều lần cực khoái nên có thể nhiều lần xuất tinh trong một lần giao hợp. Khác hoàn toàn với đàn ông đó là dù khi nàng phóng tinh một hay nhiều lần, bạn vẫn có thể giao hợp được với nàng.

Xuất tinh ở nữ giới là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Vì thế, bạn đừng quá lo lắng hay xấu hổ vì nó. Đàn ông hiểu biết sẽ có quan điểm rất tích cực về chuyện này bởi nó chứng tỏ kĩ năng chăn gối tuyệt vời của họ. Lúc này họ càng có ham muốn mãnh liệt và vô cùng tự tin trong chuyện ấy, luôn sẵn sàng để làm bạn hạnh phúc, hưởng “trái ngọt” trong chốn phòng the.

Phụ nữ sau khi xuất tinh sẽ thấy cơ thể mình có đôi chút mệt mỏi, là do bạn đã hứng phấn và vận động mạnh, chỉ cần nạp năng lượng để bổ sung cho sự hao hụt sau cuộc yêu thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhanh chóng.

Những đàn ông có kinh nghiệm tình trường và hiểu tâm lý phụ nữ mới làm nàng xuất tinh. Ảnh internet

Xuất tinh ở phụ nữ có nghĩa là người phụ nữ đã đạt được cảnh giới cao nhất trong chuyện “chăn gối” và người đàn ông là một “chiến binh” tuyệt vời. Để đạt được cảnh giới cao nhất này thì bạn và đối tác cần phải cách chăm sóc sức khỏe sinh lý của chính mình thật tốt. Chỉ khi sinh lý mạnh khỏe, ổn định bạn mới sẵn sàng và hào hứng trong cuộc yêu được.