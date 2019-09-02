Vốn liếng quý giá nhất của người phụ nữ có mị lực với đàn ông

Phụ nữ yêu 02/09/2019 05:19

Gia sản quý giá nhất của một người phụ nữ không phải là nhan sắc hay tiền bạc. Một người phụ nữ thu hút có mị lực với đàn ông nhờ vào điều này.

Nhan sắc của phụ nữ, trông như thứ giáp vàng rực rỡ, nhưng sẽ mờ nhạt theo năm tháng, như hoa nào cũng tàn, lá nào cũng úa. Tiền bạc với phụ nữ nhìn thì là thứ an toàn nhất, nhưng có đó rồi cũng có thể mất đó, hay kiếm càng nhiều càng không thấy đủ. Dung nhan hay giàu sang không phải là vốn liếng quý giá nhất của phụ nữ.

Với phụ nữ, giáo dưỡng mới là gia sản quý nhất, khó tìm cũng khó giữ. Giáo dưỡng là một phẩm chất vừa ẩn lại vừa hiện, không trực tiếp để người khác trầm trồ chiêm ngưỡng nhưng luôn có sức hút mạnh mẽ. Phụ nữ thu hút trong thời đại này luôn là những người phụ nữ có giáo dưỡng.

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Phụ nữ thu hút trong thời đại này luôn là những người phụ nữ có giáo dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm cổ đại, “ôn nhu như ngọc” là cách hình dung về một người phụ nữ có giáo dưỡng. Phụ nữ có giao dưỡng thường có một phần nhu tình (dịu dàng, nết na, tình cảm), hai phần thanh tao, ba phần ôn hòa kín đáo, bốn phần trí tuệ.

Nét “nhu tình” ở phụ nữ là từ trái tim đầy trắc ẩn, một lòng thiện lành vì người khác, thấu hiểu lòng thế gian. Người phụ nữ “nhu tình” nhẹ nhàng như nước, bản thân thì trong vắt, lại đem đến cho người khác sự tươi mát, sinh sôi.

Nét “thanh tao” ở phụ nữ nằm ở sự tự tin, dung dị nhưng chứa đựng vẻ đẹp hài hòa giữa tâm hồn và dung mạo. Kiểu phụ nữ quyến rũ này khoan dung với người với đời. Người phụ nữ tao nhã luôn quý trọng thời gian, chuyện gì cũng thuận theo tự nhiên. Lòng họ bình yên, ít tham vọng, chỉ êm đềm từ tốn. Bởi thế, người phụ nữ đẹp từ trong nội hàm, vừa bình ổn, vừa tràn đầy sức sống.

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Người phụ nữ thu hút từ trong nội hàm, vừa bình ổn, vừa tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Sự “ôn hòa kín đáo” nằm ở tâm hồn vốn có của người phụ nữ quyến rũ. Họ không phô bày bản thân lộ liễu, dù là ở tâm hồn, trí óc hay thân thể. Trang phục của họ không bao giờ quá lộ liễu, kín đáo trang nhã. Một người phụ nữ biết ẩn mình kín đáo luôn có nội tâm vững vàng, ổn yên nhưng cũng cẩn trọng và sâu sắc.

“Trí tuệ” của phụ nữ đến từ học hỏi, trao dồi bản thân, không ngừng cố gắng hoàn thiện. Nguồn tri thức này không chỉ từ sách vở, mà còn từ đạo đức truyền thống trong lối sống, đối nhân xử thế, hay chắt lọc những tinh hoa trong cả đời thường.

Một người phụ nữ có giáo dưỡng tốt luôn biết quý trọng bản thân và người khác, biết thấu hiểu và giàu cảm thông. Họ quan niệm tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân. Nét thu hút ở họ không chỉ nằm ở cách đối nhân xử thế, mà còn là việc trân quý chính mình.

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Phụ nữ thu hút là vì có nội hàm đặc biệt rực rỡ, duy nhất tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ muốn trở nên thu hút, hãy học cách trở thành người có giáo dưỡng. Đã là phụ nữ thì luôn phải học hỏi, từ cố nhân, từ người đời, từ bất cứ ai xung quanh. Kết tinh từ một quá trình dài tu dưỡng, hoàn thiện bản thân sẽ tạo nên mị lực có sức hút với thế gian.

Bởi thế, không ngừng học tập là cách tăng mị lực ở phụ nữ. Phụ nữ biết mài giũa nội tâm thêm phong phú, bồi dưỡng trí tuệ thì luôn có một sức hút vô hình. Phụ nữ đẹp nhờ “tâm sinh tướng”, cốt cách quyết định thần thái, nội hàm quyết định dung dạo. Phụ nữ thu hút là vì có nội hàm đặc biệt rực rỡ, duy nhất tỏa sáng. Và phụ nữ quyến rũ là nhờ thấu hiểu chính mình, ôn nhu với đời, nhưng cũng đầy mạnh mẽ và kiên cường.

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