Quyến rũ nhất ở đàn bà từng trải là một trái tim không dễ lung lay

Phụ nữ yêu 03/08/2019 05:16

Tôi từng nghe một người đàn bà từng trải nói rằng: Đàn bà không ai thắng được thời gian, không thể ngăn gió mưa ập tới, chỉ có trái tim càng tổn thương càng trở nên hoàn mỹ.

Đàn bà từng trải đều có những vết thương trong lòng. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào từng trải mà không có nỗi đau. Ở họ đều nhiều câu chuyện, nhiều vết tích từ tháng năm nào đó từng rã rời mệt mỏi. Nhưng có lẽ điều quyến rũ nhất ở một người đàn bà trải đời không phải là thứ nhan sắc được chăm chút theo tháng năm, hay khí chất từng trải mưa gió sành sỏi, mà là một trái tim không dễ lung lay.

dan ba tung trai 3
Đàn bà từng trải đều có những vết thương trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà trải qua nhiều chuyện thường không còn dễ sống theo cảm xúc. Bởi họ hiểu thứ đàn bà có nhiều nhất mà cũng nguy hiểm nhất chính là cảm xúc. Đàn bà sống theo cảm xúc, may mắn thì thăng hoa hạnh phúc, mà không may thì ngập trong biển khổ. Đàn bà trải đời không hẳn là sống vô cảm, vô tình. Chỉ là, họ có trái tim nhiều lý lẽ và kiên định hơn. Nói đúng hơn thì họ sống lý trí hơn, cũng thực tế và mạnh mẽ hơn. Bởi đàn bà sống quá cảm xúc cuộc đời ắt sẽ khổ. Đàn bà không thể tránh những gì sẽ đến với mình, nhưng nếu lý trí thì cũng có thể bảo vệ được bản thân đôi chút.

Đàn bà biết đắng cay ngọt bùi, sẽ biết cách bảo vệ trái tim của mình. Đàn bà từng trải rất biết cách gạt bỏ một người không xứng đáng ra khỏi đời họ. Bởi với họ, thà phụ người trước còn hơn là để người phụ lòng mình. Họ đủ từng trải để hiểu, so với đàn ông thì đàn bà vẫn khó đứng dậy sau tổn thương hơn. Đã thế, họ thà tổn thương người trước, còn hơn là để mình khó khăn đứng dậy sau thương tổn. Đàn bà càng từng trải sẽ càng quý trọng bản thân, càng biết bảo vệ trái tim mình.

dan ba tung trai 2
Đàn bà từng trải luôn biết cách bảo vệ trái tim của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải hiểu mình thấu đời nên trái tim cũng cứng rắn vững vàng. Đàn bà từng trải không dễ mềm lòng. Trái tim họ kiên định, có khi trở nên sắt đá vô cùng. Bởi thế, không ít đàn ông thua cuộc bởi không thể lay chuyển trái tim của họ. Đàn bà một khi đã vững lòng, chắc dạ thì đàn ông dữ dội mấy cũng vô ích. Như theo tháng năm, bước qua hết thăng trầm, đàn bà có thể mất đi nhiều thứ, duy chỉ có trái tim là càng thương tổn càng trở nên hoàn mỹ. Hoàn mỹ vì nó ngày một kiên định hơn, ngày một vững vàng hơn, ngày một bất khuất hơn.

Đàn bà bản lĩnh, từng trải đều biết mình là ai, muốn gì và cần gì. Họ điềm đạm, thấu hiểu và bình yên. Nội tâm của họ như không điều gì có thể làm mặt hồ yên ả gợn sóng, không người nào có thể khiến họ rung chuyển lay động. Mỗi người đàn bà từng trải qua năm tháng đều có riêng một khoảng không yên ả cho mình. Không để ai chạm tới, cũng không để ai nhìn thấy hết, chỉ riêng họ có thể ngắm nhìn, có thể chiêm nghiệm.

dan ba tung trai 1
Đàn bà hiểu mình thấu đời nên trái tim cũng cứng rắn vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi thế, trái tim khó lung lay của đàn bà từng trải khiến đàn ông muốn sở hữu nhất. Càng khó có được, đàn ông lại muốn có bằng được. Càng không thể có hết, đàn ông lại muốn có cả đời để nhìn ngắm…

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. Họ đã trải qua vài con sóng, vài lần dạt bờ, vài lần ra tận nơi xa xôi, chỉ để có ngày như dòng nước êm trôi, thủng thẳng yên bình, nhưng kiên cường dữ dội…

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà mạnh mẽ đàn bà bản lĩnh phụ nữ từng trải

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này