Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào

Phụ nữ yêu 09/06/2019 05:26

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. Họ đã trải qua vài con sóng, vài lần dạt bờ, vài lần ra tận nơi xa xôi, chỉ để có ngày như dòng nước êm trôi, thủng thẳng yên bình, nhưng kiên cường dữ dội…

Phụ nữ từng trải không nói nhiều, càng không thích lớn tiếng. Lời họ nói chỉ đủ để nghe, nhưng không lời nào là vô nghĩa. Qua năm tháng, họ dần hiểu ra phụ nữ càng nói nhiều, càng không biết giá trị của lời nói, càng không có vị thế trong mắt người khác. Thay vì nói những lời chỉ để thỏa mãn cảm xúc và quan điểm của bản thân, lời nói của họ phải khiến người khác không thể không nghe, càng phải nhớ thật lâu, thật kỹ. Đây đều là sự đúc kết từ tháng năm phụ nữ từng trải đời, rèn giũa lời nói, giữ miệng cũng như là giữ thân.

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào - Ảnh 1
Qua năm tháng, họ dần hiểu ra phụ nữ càng nói nhiều, càng không biết giá trị của lời nói, càng không có vị thế trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải thích im lặng để thể hiện chính mình. Một người có khí chất và đẳng cấp là người biết mài giũa sự im lặng của mình làm vũ khí. Phụ nữ từng trải thấu hiểu điều đó. Họ khiêm nhường với những huyên náo từ thị phi. Họ tin rằng không có sự thật nào đắt giá hơn một sự im lặng để chứng minh bản thân giá trị. Họ cũng sẽ dùng sự im lặng để khinh thường những kẻ chỉ biết lời lẽ điêu ngoa. Họ càng biết im lặng để cảm thông, thấu hiểu và cho đối phương một cơ hội. Bởi thế, sự im lặng của một người phụ nữ từng trải luôn khiến người ta có khi sợ, có lúc nể trọng, cũng có khi thật gần gũi gắn bó.

Phụ nữ từng trải không thích nơi quá ồn ào, không thích làm chuyện huyên náo. Họ không thích quá nổi bật chiêu trò, nhưng luôn thu hút bởi nội hàm và thần thái. Họ không làm chuyện đao to búa lớn vô ích, chỉ gọn ghẽ làm điều mình muốn, sống cuộc đời bản thân cho là đúng. Phụ nữ từng trải nhẹ như nước, nhưng trong vắt, không bị vấy bẩn và chảy không ngừng.

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào - Ảnh 2
Phụ nữ từng trải nhẹ như nước, nhưng trong vắt không bị vấy bẩn và chảy không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải thích cảm giác chọn lựa những gì quen thuộc. Dù rằng mới mẻ ai cũng thích, nhưng với họ, những gì càng cũ, càng quen thuộc, càng giá trị và lâu bền. Họ thích những cuốn sách cổ nhưng khó tìm để mua. Họ thích những người bạn cũ nhưng chưa bao giờ quên nhau. Họ thích những mối quan hệ lâu năm nhưng luôn không rời xa, không chia lìa. Họ thích trở về một ngôi nhà không cần mới, cùng một người đàn ông có vẻ “cũ” suốt tháng năm bên họ. Với phụ nữ từng trải, giá trị đẹp nhất ở đời là những gì có thể bền lâu, có thể không biến mất, không rời đi.

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. Càng trải qua thăng trầm, họ lại càng thích tìm nơi yên ắng. Càng thấu hiểu cuộc đời, họ càng biết nắm bắt những hạnh phúc đơn giản. Như sang trọng nhất chính là bữa cơm gia đình, đắt đỏ nhất là thời gian dành cho người họ yêu thương. Như không cần nhà quá lớn, chỉ cần hơi ấm và tình thương. Như cuộc đời luôn quá rộng, chỉ cần hiểu lòng mình là được…

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào - Ảnh 3
Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ từng trải luôn có thể hạnh phúc hơn, cũng bình yên hơn. Dù vật chất họ ít, vọng trọng không cao, nhưng vì lòng họ luôn thấy đủ nên mọi thứ ắt sẽ đủ. Vì họ sống với những gì họ tin và muốn, nên cuộc sống luôn nằm trong tay họ.

Bản lĩnh của phụ nữ từng trải không nằm ở việc sóng gió của cuộc đời họ nhiều hơn người khác. Mà là ở cách họ học hỏi, trau dồi và lớn lên cùng năm tháng. Không người phụ nữ nào sinh ra đã từng trải, đã mạnh mẽ và thấu đời. Phụ nữ đều phải trải qua vài con sóng, vài lần dạt bờ, vài lần ra tận bờ xa xôi, chỉ để có ngày như dòng nước êm trôi, thủng thẳng yên bình, nhưng kiên cường dữ dội…

Đàn bà từng trải: Thứ đắt giá nhất là bình yên

Đàn bà từng trải: Thứ đắt giá nhất là bình yên

Đàn bà từng trải không quá nhiều mưu cầu, thứ họ muốn có chỉ là bình yên. Nếu khi còn trẻ, đàn bà theo đuổi những chuẩn mực hạnh phúc của thiên hạ thì khi đã từng trải họ chỉ muốn bình yên bên gia đình, chồng con. Với họ, bình yên chính là thứ đắt giá nhất, phải trả bằng thanh xuân, thậm chí là mất mát.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ từng trải

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này