Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. Họ đã trải qua vài con sóng, vài lần dạt bờ, vài lần ra tận nơi xa xôi, chỉ để có ngày như dòng nước êm trôi, thủng thẳng yên bình, nhưng kiên cường dữ dội…

Phụ nữ từng trải không nói nhiều, càng không thích lớn tiếng. Lời họ nói chỉ đủ để nghe, nhưng không lời nào là vô nghĩa. Qua năm tháng, họ dần hiểu ra phụ nữ càng nói nhiều, càng không biết giá trị của lời nói, càng không có vị thế trong mắt người khác. Thay vì nói những lời chỉ để thỏa mãn cảm xúc và quan điểm của bản thân, lời nói của họ phải khiến người khác không thể không nghe, càng phải nhớ thật lâu, thật kỹ. Đây đều là sự đúc kết từ tháng năm phụ nữ từng trải đời, rèn giũa lời nói, giữ miệng cũng như là giữ thân. Qua năm tháng, họ dần hiểu ra phụ nữ càng nói nhiều, càng không biết giá trị của lời nói, càng không có vị thế trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ từng trải thích im lặng để thể hiện chính mình. Một người có khí chất và đẳng cấp là người biết mài giũa sự im lặng của mình làm vũ khí. Phụ nữ từng trải thấu hiểu điều đó. Họ khiêm nhường với những huyên náo từ thị phi. Họ tin rằng không có sự thật nào đắt giá hơn một sự im lặng để chứng minh bản thân giá trị. Họ cũng sẽ dùng sự im lặng để khinh thường những kẻ chỉ biết lời lẽ điêu ngoa. Họ càng biết im lặng để cảm thông, thấu hiểu và cho đối phương một cơ hội. Bởi thế, sự im lặng của một người phụ nữ từng trải luôn khiến người ta có khi sợ, có lúc nể trọng, cũng có khi thật gần gũi gắn bó.

Phụ nữ từng trải không thích nơi quá ồn ào, không thích làm chuyện huyên náo. Họ không thích quá nổi bật chiêu trò, nhưng luôn thu hút bởi nội hàm và thần thái. Họ không làm chuyện đao to búa lớn vô ích, chỉ gọn ghẽ làm điều mình muốn, sống cuộc đời bản thân cho là đúng. Phụ nữ từng trải nhẹ như nước, nhưng trong vắt, không bị vấy bẩn và chảy không ngừng. Phụ nữ từng trải nhẹ như nước, nhưng trong vắt không bị vấy bẩn và chảy không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ từng trải thích cảm giác chọn lựa những gì quen thuộc. Dù rằng mới mẻ ai cũng thích, nhưng với họ, những gì càng cũ, càng quen thuộc, càng giá trị và lâu bền. Họ thích những cuốn sách cổ nhưng khó tìm để mua. Họ thích những người bạn cũ nhưng chưa bao giờ quên nhau. Họ thích những mối quan hệ lâu năm nhưng luôn không rời xa, không chia lìa. Họ thích trở về một ngôi nhà không cần mới, cùng một người đàn ông có vẻ “cũ” suốt tháng năm bên họ. Với phụ nữ từng trải, giá trị đẹp nhất ở đời là những gì có thể bền lâu, có thể không biến mất, không rời đi.

Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. Càng trải qua thăng trầm, họ lại càng thích tìm nơi yên ắng. Càng thấu hiểu cuộc đời, họ càng biết nắm bắt những hạnh phúc đơn giản. Như sang trọng nhất chính là bữa cơm gia đình, đắt đỏ nhất là thời gian dành cho người họ yêu thương. Như không cần nhà quá lớn, chỉ cần hơi ấm và tình thương. Như cuộc đời luôn quá rộng, chỉ cần hiểu lòng mình là được… Phụ nữ từng trải như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, phụ nữ từng trải luôn có thể hạnh phúc hơn, cũng bình yên hơn. Dù vật chất họ ít, vọng trọng không cao, nhưng vì lòng họ luôn thấy đủ nên mọi thứ ắt sẽ đủ. Vì họ sống với những gì họ tin và muốn, nên cuộc sống luôn nằm trong tay họ. Bản lĩnh của phụ nữ từng trải không nằm ở việc sóng gió của cuộc đời họ nhiều hơn người khác. Mà là ở cách họ học hỏi, trau dồi và lớn lên cùng năm tháng. Không người phụ nữ nào sinh ra đã từng trải, đã mạnh mẽ và thấu đời. Phụ nữ đều phải trải qua vài con sóng, vài lần dạt bờ, vài lần ra tận bờ xa xôi, chỉ để có ngày như dòng nước êm trôi, thủng thẳng yên bình, nhưng kiên cường dữ dội…

Đàn bà từng trải: Thứ đắt giá nhất là bình yên Đàn bà từng trải không quá nhiều mưu cầu, thứ họ muốn có chỉ là bình yên. Nếu khi còn trẻ, đàn bà theo đuổi những chuẩn mực hạnh phúc của thiên hạ thì khi đã từng trải họ chỉ muốn bình yên bên gia đình, chồng con. Với họ, bình yên chính là thứ đắt giá nhất, phải trả bằng thanh xuân, thậm chí là mất mát.

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