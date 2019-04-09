Với đàn bà, không gì đau bằng việc chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Đó không chỉ là nỗi đau từ sự bội phản tình yêu, mà còn là lúc đàn bà bị tước đi hết những giá trị hôn nhân, gia đình từng rất đẹp đẽ. Khi chồng ngoại tình, họ như bị đẩy xuống tận cùng đau đớn và thất vọng. Đó là nỗi đau không có ngày lành.

Đàn ông luôn có thể đủ to gan để ngoại tình, dối lừa vợ con để lên giường với một người đàn bà khác. Dù vậy, chẳng người đàn ông nào dám nhận mình sai khi họ đã phản bội yêu thương, lòng tin và những giá trị thiêng liêng của hôn nhân, gia đình vì một cuộc tình vụng trộm đầy bản năng. Họ có thể xem việc phản bội là điều khó tránh khỏi mà vợ phải chấp nhận. Hoặc họ có thể chỉ nói về sự bội bạc của mình nhẹ nhàng như một câu “Vợ chồng cũng có lúc hết duyên”, “Tình cảm hết lúc nào cũng không hay”. Để biện minh, bảo vệ cho cái tôi đang méo mó của bản thân, đàn ông ngoại tình liệu có thể tìm một lý do nào khác ít tàn nhẫn hơn? Tại sao một người đàn ông ngoại tình lại có quyền định đoạt cuộc đời hay hạnh phúc của một người phụ nữ, một gia đình? Khi nỗi đau lớn nhất, tuyệt vọng nhất lại chỉ có phụ nữ chịu đựng. Khi ấy, một người đàn ông đang say mê cám dỗ, ngã nghiêng với tình mới, làm sao biết hết những tiếng khóc than, thậm chí là dáng vẻ ghen tuông dữ tợn của một người vợ có bao phần thống khổ?

Để biện minh, bảo vệ cho cái tôi đang méo mó của bản thân, đàn ông ngoại tình liệu có thể tìm một lý do nào khác ít tàn nhẫn hơn? - Ảnh minh họa: Internet Khi một người đàn ông ngoại tình, người ngoài ai cũng có thể nói sao vợ không nhượng bộ, không cố kéo chồng quay về nhà. Nhưng bao người ngoài kia ơi, chỉ khi bạn là một người phụ nữ bị phản bội bạn mới hiểu sự chịu đựng của một người vợ có chồng ngoại tình bền bỉ và day dứt nhường nào. Chồng không bỏ được nhân tình, vợ lại không bỏ được gia đình, đó là nỗi đau lớn nhất. Nếu cứ vì đau lòng quá mà ly hôn, mà bỏ hết rời đi thì những đứa con phải thế nào, hay cha mẹ hai bên sẽ buồn phiền ra sao? Đàn bà càng trọng con cái, cha mẹ, càng nhẫn nhịn đến cùng cực. Với đàn bà, không gì đau bằng việc chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Đó không chỉ là nỗi đau từ sự bội phản tình yêu, lòng dạ, mà còn là lúc đàn bà bị tước đi hết những giá trị hôn nhân, gia đình từng rất đẹp đẽ. Người vợ nào cũng xem chồng con, gia đình là trên hết. Bởi thế, khi chồng ngoại tình, họ như bị đẩy xuống tận cùng đau đớn và thất vọng. Đó là nỗi đau không có ngày lành.

Với đàn bà, không gì đau bằng việc chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà ở đời này không thể chỉ là những người vợ cam tâm chịu đựng và nhu nhược yếu đuối. Thay vì cứ đánh ghen điên cuồng, cứ lấy con ra làm thứ bùa hộ mệnh cả đời để giữ được chồng, đàn bà khôn ngoan sẽ tìm cách để buông tay khi không còn giữ nổi. Họ sẽ để chồng đến với người đàn bà khác, cũng là một cách để tự tìm lối đi khác ít thương đau cho chính mình. Suy cho cùng, đó là một bước lùi mà như tiến đúng đắn nhất đời đàn bà. Ở một cuộc sống mới ít buồn đau hơn, đàn bà chưa chắc sẽ hạnh phúc ngay, nhưng bình yên sẽ có đủ. Đàn bà sẽ không còn những ngày tháng chỉ nhìn thấy chồng mà đau đáu nỗi đau bị phản bội. Đàn bà sẽ không ngày qua tháng lại đứng ngồi không yên để giữ một người đàn ông có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Đàn bà cũng sẽ không phải bất lực với sự thất vọng tột cùng của bản thân. Ở một cuộc sống mới ít buồn đau hơn, đàn bà chưa chắc sẽ hạnh phúc ngay, nhưng bình yên sẽ có đủ - Ảnh minh họa: Internet Và ở một cuộc sống khác, đàn bà sẽ biết yêu thương bản thân, chăm chút cho từng nụ cười và mong muốn riêng của chính mình. Khi đàn bà biết mình có thể xinh đẹp hơn, bước ra ngoài và tìm thấy những người đàn ông tốt hơn, ắt hẳn đàn bà sẽ chẳng còn nuối tiếc quá khứ. Và ở giây phút nào đó sau này, đàn bà sẽ chỉ nhẹ nhàng nhận ra thật may vì tháng ngày đó đã chịu buông một kẻ bội bạc…

Thương con nhưng nên thương cả mình, phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình lần hai đã là ngu ngốc rồi Có nhiều lí do để người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình, trong đó có lý do vì thương con, mong con có cả cha cả mẹ nhưng phụ nữ ơi, thương con nhưng hãy thương cả mình nữa, tha thứ lần đầu thôi còn tha thứ lần sau đã là ngu ngốc rồi đó.

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